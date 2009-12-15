به گزارش خبرگزاری مهر، عرفا و حکمای مسلمان در تبیین تاویلی و تمثیلی خود از عالم، رنگ را معیار تمییز و تشخیص منازل معنوی گرفته و برای آن کارکردی عرفانی مقرر کردهاند.
در این میان شیخ آقا محمد کریمخان کرمانی از علمای قرن سیزدهم، در رساله "یاقوت الحمرا" تأویل عمیقی از رنگ ارائه کرده و بهویژه به تأویل رنگ سرخ در نسبت آن با عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا پرداخته است.
نشست هفتگی شهرکتاب در روز سهشنبه اول دی، ساعت ۱۶:۳۰ به تجلی عاشورا در عرفان و هنر، بهویژه بررسی رساله "یاقوتالحمرا" اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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