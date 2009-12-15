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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

تجلی عاشورا در عرفان و هنر بررسی می‌شود

تجلی عاشورا در عرفان و هنر بررسی می‌شود

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه اول دی‌ماه، به تجلی عاشورا در عرفان و هنر، به‌ویژه بررسی رساله‌ "یاقوت‌الحمرا" اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفا و حکمای مسلمان در تبیین تاویلی و تمثیلی خود از عالم، رنگ را معیار تمییز و تشخیص منازل معنوی گرفته و برای آن کارکردی عرفانی مقرر کرده‌اند.

در این میان شیخ آقا محمد کریم‌خان کرمانی از علمای قرن سیزدهم، در رساله "یاقوت الحمرا" تأویل عمیقی از رنگ ارائه کرده و به‌ویژه به تأویل رنگ سرخ در نسبت آن با عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا  پرداخته است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه اول دی، ساعت ۱۶:۳۰ به تجلی عاشورا در عرفان و هنر، به‌ویژه بررسی رساله‌ "یاقوت‌الحمرا" اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1001162

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