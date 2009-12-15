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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

شاخص کل بورس امروز کاهش یافت

شاخص کل بورس امروز کاهش یافت

شاخص کل بورس امروز با 6/266 واحد کاهش به 11 هزار و 362 واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص آزاد شناور با 390 واحد کاهش به 14 هزار واحد رسید. شاخص بازار اول نیز 251 پله پایین­تر ایستاد و عدد 9 هزار و 324 را تجربه کرد.

قطار شاخص بازار دوم هم سوت توقف خود را روی عدد 16 هزار و 384 واحد نواخت تا نسبت به روز کاری پیش از آن 9/140 واحد عقب­تر باشد. شاخص صنعت هم با این قطار هم جهت شد و با کاهش 240 واحدی به 8 هزار و 776 واحد رسید.

در مبادلات امروز بازار، سهام­داران 57 میلیون سهم را به ارزش 141 میلیارد و 142 میلیون ریال در پنج هزار و 230 دفعه میان خود خرید و فروش کردند.

در پی عرضه بلوک 20 درصدی حفاری شمال، ارزش این بلوک در رقابت میان سرمایه گذاران به یک هزار و 361 میلیارد و 584 میلیون ریال رسید.

همچنین ارزش صف خرید سهام توسعه معادن روی ایران به 24 میلیارد و 89 میلیون ریال رسید. ارزش تقاضاهایی که برای خرید بیش از دو میلیون سهم فولادمبارکه اصفهان وارد سامانه مبادلاتی شد به سه میلیارد و 378 میلیون ریال رسید. 

کد مطلب 1001171

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