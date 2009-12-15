به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط شرکت در آزمون داشتن سن کمتر از 35 سال در هنگام ثبت نام، داشتن کارشناسی ارشد در رشتۀ فلسفه یا فلسفۀ اسلامی، دارا بودن مدرک تافل با نمره حداقل 15 (از 20) و قبولی در امتحان کتبی و شفاهی (حداقل نمرۀ قبولی در هر درس 12 و حداقل میانگین کل نمرة کتبی 14 است) هستند.

پذیرفته‌شدگان باید سه روز به‌طور تمام وقت در مؤسسه حاضر باشند.

مواد و ضرایب امتحان؛ امتحان کتبی فلسفه غرب (ضریب 3)، امتحان کتبی فلسفه اسلامی (ضریب 1)، ترجمه و تفسیر متنی در فلسفه غرب از زبان انگلیسی یا هر یک از زبان‌هایی که داوطلب در فرم ثبت‌نام خود، آن را در اولویت قرار داده‌است (در سطح کتاب نقد عقل محض کانت) (ضریب 3)، ترجمه و تفسیر متنی در فلسفه‌اسلامی از زبان عربی (در سطح کتاب نهایه‌الحکمه علامه طباطبایی) (ضریب 1) هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به نشانی www.irip.ir مراجعه کنید.