پیروزی مشابه فولاد و شهید منصوری/ رقابت نزدیک مدعیان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز (سه‌شنبه) با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های فولادماهان اصفهان، شهیدمنصوری قرچک، صدرا شیراز، علم و ادب مشهد، هیئت فوتبال کرمان، لبنیات ارژن فارس و شرکت ملی و حفاری مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

فولاد ماهان صدرنشین 42 امتیازی لیگ برتر عصر امروز در خانه مقابل گسترش فولادتبریز با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید. برای فولادماهان در این بازی محمد هاشم‌زاده، وحید شمسایی و محمد کشاورز گلزنی کردند و تک گل فولادگستر کوثر نیز توسط افشین سپه به ثمر رسید.

در دیگر دیدار حساس امروز تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در سالن شهید بابایی قزوین شکست 3 بریک را به میزبان خود پوشینه بافت تحمیل کرد. با این پیروزی منصوری 40 امتیازی شد و در یک قدمی صدرنشین باقی ماند.

- نتایج دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پوشینه بافت قزوین یک - شهید منصوری قرچک 3

* فولاد ماهان اصفهان 3 - گسترش فولاد تبریز یک

* شهرآفتاب تهران 2 - صدرا شیراز 3

* هیئت فوتبال کرمان 7 - راه ساری 2

* علم وادب مشهد 3 - ارم کیش قم 2

* لبنیات ارژن شیراز 3 - فیروزصفه اصفهان یک

* پتروشیمی تبریز 3 - شرکت ملی حفاری ایران 4

- جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور:

1- فولادماهان اصفهان 42 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 40 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 30 امتیاز

4- صدرا شیراز 29 امتیاز

5- راه ساری 25 امتیاز

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11- لبنیات ارژن فارس 17 امتیاز

12- ارم کیش قم 15 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 14 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 8 امتیاز