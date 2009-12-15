به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری در میان اصحاب رسانه در مورد برنامههای آینده و امسال پژوهشگاه گفت: در حوزه مباحث بینامتنی مثل جامعه شناختی هنر، زیباشناسی، فلسفه هنر و حکمت هنر و مباحث زیرمجموعه مثل نقد و اقتصاد هنر کارهای پژوهشی انجام میدهیم.
وی با اشاره به راه اندازی کتابخانه تخصصی هنر در مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی عنوان کرد: تقریبا این بزرگترین کتابخانهای است که برای امر مطالعه و استفاده پژوهشگران راه اندازی و تکمیل شده است.
دیباج درباره بخشهای مختلف پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی گفت: مرکز خلاقیت هنری ما که برای ایجاد یک پروژه شکل گرفت و دفاتر اساطیر و آئینها که یک پروژه مطالعاتی دیگر است و یک مجله به نام بیناب قابل تامل است که جزو مجلههای هنر و مباحث تئوریک هنر است که پژوهشگران از آن استفاده میکنند، و مجلهای به نام نیوار که مخصوص استانها است.
وی درباره نشستهای پژوهشگاه فرهنگ و هنراسلامی نیز گفت: برای چند نشست در حال برنامهریزی هستیم که از آن جمله نشست بررسی حکمت سینمای شهید آوینی است که 12 نشست آن آماده شده و مجموعه این نشستها تحت عنوان حکمت سینمای شهید آوینی در 20 فروردین 89 در سالروز شهادت شهید آوینی برگزار خواهد شد.
گودرزی درباره کتب در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با اشاره به 22 کتاب منتشر شده گفت: زیباشناسی هنر اسلامی، زیباشناسی و مقوله سیاست، بحث ارتقای کیفیت آثار هنری و کتاب فارابی و فلسفه و زیباییشناسی و طریقت معنوی در حال آمادهسازی است و یک مجموعه آثار پژوهشی مشتمل بر شش جلد با نام نمایشهای ایرانی در حال شکلگیری است.
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