به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدعلی سلیمی عصر سه شنبه در نشست معاونان و مدیران مناطق آب و فاضلاب مازندران در ساری با اشاره به عملکرد چند سال اخیر شرکت آبفا در بخشهای عمرانی و وصول آب بها اعلام کرد شرکت آبفای مازندران در حالیکه از نظر عملکرد عمرانی در سطح کشور مقام پنجم را دارد در بخش درآمد در رده یازدهم است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: رتبه این شرکت در بین شرکتهای آبفای کشور در مرتبه دوازدهم است.

وی با بیان اینکه مکانیزم شرکت آبفا برمبنای درآمد وهزینه است مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم را یک اصل مهم برای شرکت عنوان کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب در طول مسیر فعالیت خود ضمن احترام به مشتری باید حق و حقوق شرکت را نیز استیفا کند و تلاش کند رتبه عملکرد و درآمد به توازن برسد.

سلیمی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف و به منظور جلوگیری از هدر رفت آب گفت: شرکت آب و فاضلاب مازندران در سال گذشته و امسال 73 هزار کنتور خریداری و نسبت به تعویض کنتورهای خراب و نصب انشعاب جدید اقدام کرده و مناطق باید نسبت به اصلاح تعداد کنتور های خراب و سیستم اقدام کند.

مدیرعامل آبفای مازندران در ادامه سخنانش بر ضرورت توجه به اتوماسیون اداری و کاهش حجم پرونده های تشکیل شده در با شرکت تاکید و مدیران مناطق را به روز آمد کردن این بخش از فعالیتهای اداری مکلف کرد.

سلیمی با بیان اینکه جداسازی آب فضای سبز با آب شرب یک نیاز جدی شرکت آبفا است، خاطرنشان کرد: باتوجه به موضوع کیفیت آب مدیران مناطق باید تلاش کنند علاوه بر کمیت با شستشوی مخازن و شبکه ها از زیر سئوال رفتن خدمات و تلاشهای شرکت در افکار عمومی جلوگیری کنند.

وی برنامه ریزی برای کاهش میزان مصرف برق در چاه ها را به 10 مگاوات در زمان پیک مصرف برق را به مدیران گوشزد کرد و بر ضرورت پیگیری مدیران نسبت به اجرای پروژه های عمرانی براساس بودجه تخصیصی اصرار ورزید.

رضا جانباز، معاون درآمد و امور مشترکین آبفای مازندران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد مناطق در زمینه فروش انشعابهای آب و فاضلاب یادآور شد: در حال حاضر در سطح استان چهار هزار و 189 فقره انشعاب فاضلاب به بهره برداری رسیده است.