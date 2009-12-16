مدیرعامل مس نمی شوم / برکناری برهانی نژاد تصمیم مدیران بود

نصرالله گنجعلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر در تربیت بدنی کرمان مشغول هستم و هر جا باشم هدفم کمک به ورزش و خدمت است اما بعید می دانم با مشغله کاری ام بتوانم مدیریت باشگاه مس را بپذیرم.

وی با بیان اینکه برکناری برهانی نژاد تصمیم مدیران این باشگاه بوده است، افزود: امیدوارم هر فردی که مدیریت باشگاه مس را برعهده می گیرد، بتواند در این مسئولیت موفق باشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه امام علی(ع) این شهر تاکید کرد: کارهای کوچک این ورزشگاه تقریبا حل شده است. ضمن اینکه برنامه‌های اجرایی برای افزایش نور ورزشگاه هم آغاز شده و مسئول این پروژه قول مساعد داده است تا پایان ماه جاری، این مشکل برطرف شود.

گنجعلی خانی در مورد آینده تیم فوتبال مس با هدایت بوناچیچ گفت: لوکا مربی منظبتی است و می تواند در تیم مس موفق شود. قطعا مس با این مربی می تواند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ضمن دفاع از اعتبار فوتبال کرمان و ایران، در بین تیم‌های مدعی این جام قرار بگیرد.