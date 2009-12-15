گسترش کتاب و کتابخوانی با قالب هنر انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جواد شوشتری سرپرست سازمان در ابتدا با ابراز خوشحالی از حضور در جمع کسانی که دغدغه کتاب دارند گفت: جشنواره فیلم مستند کتاب که سازمان و شهرداری برگزار کرده است یک کار جدید است، با توجه به اینکه قالبش هنری است ولی در خصوص گسرش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. چه اشکالی دارد که قبل از پخش فیلم‌های سینمایی در تلویزیون، انیمیشن یا فیلم‌های کوتاه فرهنگی در خصوص کتاب و کتابخوانی پخش شود.

وی درباره فعالیت‌های سازمان در زمینه کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کتابی به عنوان کتاب مترو چاپ می‌شود که قالبش کمیک استریپ است و برای ما شکل مهم است که پیام را انتقال دهیم حتی از طریق کمیک استریپ یا طنز.

شوشتری از تغییر نگاه در زمینه کتاب صحبت کرد و اظهار داشت: نگاهمان به مقوله کتاب باید کمی تغییر کند. ما فضاهای بسیاری برای کتاب خواندن داریم، از مترو و اتوبوس گرفته تا حتی آسانسور یا ماشین شخصی. در اروپا از هر فرصتی برای کتاب خواندن استفاده می‌شود. ما از کم شروع کردیم و کتاب‌های مجموعه اتوبوس که هزار تا بود به دوهزار و پانصد رساندیم و در نظر داریم کتابخانه‌های سازمان و شهرداری در روزهای تعطیل نیز باز باشند تا عموم شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند. در حال رایزنی هستیم که سبد اتوبوس را در اتوبوس‌های شهری نیز ایجاد کنیم تا دسترسی به کتاب سهل و آسان شود.

در ادامه محمد مشاری گفت: امیدواریم فعالیت‌های این گونه باعث شود که عنایت به مقوله کتاب و کتابخوانی در تمام نهادها و سازمان‌ها نهادینه شود. وی هدف از برگزاری جشنواره فیلم کتاب را استفاده از زبان هنر برای گسترش کتاب و کتابخوانی دانست و اظهار داشت: این حرکت که از سال گذشته در سازمان فرهنگی هنری شهرداری شروع شده امیدواریم که با نگاه متفاوت و با توجه به جلوه‌های ویژه در سال‌های آینده پربارتر برگزار شود و شاهد حضور جدی و پرشور هنرمندان باشیم.

معاون فرهنگی سازمان با اشاره به تعداد آثار ارسال شده به جشنواره گفت: امسال 182 فیلم متقاضی شرکت بود که در مقایسه با سال گذشته که 110 فیلم بود که نشان دهنده، استقبال بیشتر بوده است. 25 فیلم در بخش مسابقه و 4 مجموعه در بخش مرور به نمایش درآمد، که این 4 بخش مجموعه شامل مجموعه دانشمندان بزرگ، صورالنور، نگاره‌های ایرانی و مجموعه تولیدی سازمان بود که در پردیس سینمایی ملت به نمایش درآمد.

جوایز بخش مسابقه این جشنواره: جایزه اول مشترکا به فیلم وطن دوستی ساخته مرتضی پایه‌شناس، و من مسافرم ساخته لقمان خالدی، جایزه دوم مشترکا به فیلم فردوسی ساخته شهروز توکل و فیلم تکه چسبانی مولانا و من ساخته سحر سلحشور اهدا شد.

چهار تقدیر ویژه هم در این اختتامیه انجام شد: تقدیر ویژه از شهاب کسرایی تهیه کننده مجموعه دانشمندان بزرگ، احسان رابطی کارگردان مجموعه‌های نگاره‌های ایرانی و صورالنور، منوچهر ستوده برای تحقیقات میدانی و چاپ کتب تاریخی و سعید رشتیان بخاطر تولید فیلم‌های مستند در رابطه با کتاب انجام شد.