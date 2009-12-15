101 اکیپ راهداری در مناطق برفگیر اردبیل مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد کریم هدایتی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی استان اظهار داشت: هشت راهدارخانه ثابت در گردنه های این استان نیز در طرح زمستانی سال جاری حضور فعالانه خواهند داشت.

وی حضور عوامل راهداری در گردنه های صعب العبور و محورهای مواصلاتی استان را تا 15 فروردین ماه سال آینده عنوان کرد و افزود: این تعداد اکیپ راهداری از 366 نفر پرسنل و 240 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین ویژه برفروبی تشکیل شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان طول راه های اصلی، فرعی و روستایی استان را بیش از شش هزار و 500 کیلومتر عنوان کرد و متذکر شد: از این میزان یک هزار و 505 کیلومتر راه اصلی و فرعی، چهار هزار و 700 کیلومتر راه روستایی و 420 کیلومتر راه مرزی است.

وی همچنین میزان اعتبارات اختصاص یافته برای نگهداری راه های استان را کافی ندانست و بیان کرد: معمولا سالانه سه الی شش درصد قیمت میانگین راه ها برای نگهداری جاده های ارتباطی اختصاص می یابد.

هدایتی با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا سالانه اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال برای نگهداری راه ها هزینه می شود، یاد آور شد: این رقم در کشور ما حدود چهار هزار میلیارد ریال می باشد.

آمار تصادفات راه های روستایی در اردبیل 22.5 درصد کاهش یافت

وی با اشاره به دو رودخانه پر آب در قسمت شمال و جنوب و دو گردنه صعب العبور در بخش شرق و غرب استان ابراز داشت: وجود این موانع طبیعی باعث شده که هزینه و اهمیت راهداری و راهسازی در اردبیل بسیار بالا و مهم تلقی شود.

مدیرکل راه و ترابری استان از کاهش آمار تصادفات راه های روستایی در استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: امسال در مقایسه با سال قبل آمار تصادفات راه های روستایی 22.5 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به کاهش آمار تصادفات در سطح استان و کشور در سالهای اخیر بیان داشت: بحث کاهش تصادفات و تلفات رانندگی نیاز به عزم ملی، آموزش و فرهنگسازی در جامعه دارد.