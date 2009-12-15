کنگره منطقه ای شعر و ادب اهل بیت (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیف الله ادبی عصر سه شنبه در نشست برنامه ریزی این کنگره در گرگان افزود: کنگره شعر اهل بیت (ع) با حضور علمای مذاهب اسلامی کشور با شرکت شعرا و نویسندگان اهل قلم و چهره‌های هنری و تقریبی مذاهب اسلامی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و شیفتگان اهل بیت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع پنج موضوع شعر در این کنگره بررسی خواهد شد، اضافه کرد: توصیف شخصیت و جایگاه پیامبر گرامی اسلام (ص)، فضائل پیامبر اسلام (ص)، اخوت اسلامی و ثمرات آن برای امت اسلامی و بیان مشترکات دینی، تقویت تقریب و نهادینه کردن آن از موضوعات این کنگره است.

وی به شرایط مقالات اشاره کرد و گفت: شعرها باید پیش از این به جایی ارائه نشده باشد، شرکت برای عموم برادران و خواهران آزاد است، هر اثر شعر و یا نثر کمتر از 15 بیت (سطر) نباشد، اصول ادبی در اشعار و مقاله نویسی رعایت شود، خلاصه مقاله در دو تا سه صفحه به همراه اصل آن ارسال شود، اثر در برگ A4 و با قلم تیتر 12 تایپ و پرینت آن همراه با سی دی ارسال شود، مشخصات، تخلص، آدرس کامل و تلفن تماس قید شود و آثار ارسالی از کلیه استانها پذیرفته می شود.

کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: کلیه علاقمندان شیعه و اهل سنت سراسر کشور می‌توانند اشعار خود را برای شرکت در این کنگره تا 10 بهمن 88 به دبیرخانه کنگره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان ارسال کنند.

وی از علاقمندان خواست جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 2240616 و 2240600 با پیش شماره 0171 تماس گیرند.

حجت الاسلام ادبی یادآور شد: به صاحبان 14 اثر برتر لوح تقدیر و هدایای نفیس کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و سکه بهار آزادی اهدا می شود.

آثار در راستای محورها و موضوعات ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته و در تمام موضوعات شعر، مقاله و نثر ادبی پذیرفته می‌شود و اشعار تأیید شده در قالب کتاب به نام صاحبان اثر چاپ می شود.