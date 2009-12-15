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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۱

سلطانخواه به مهر خبر داد:

ایجاد دفتر نخبگان در شهرکرد و گرگان در دستور کار معاونت علمی

ایجاد دفتر نخبگان در شهرکرد و گرگان در دستور کار معاونت علمی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پس از گشایش دفتر نخبگان استان قزوین از ایجاد دفتر نخبگان در شهرکرد و گرگان در آینده ای نزدیک خبر داد.

دکتر نسرین سطانخواه در حاشیه مراسم افتتاح این دفتر در پاسخ به خبرنگار مهر گفت:  این دفتر پنجمین دفتر استانی نخبگان است و پس از آن افتتاح دفاتر نخبگان در شهرکرد و استان گلستان در دستور کار معاونت علمی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد نخبگان از مرز پنج هزار نفر گذشته است افزود: در استان قزوین 65 نفر از نخبگان به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده اند که با افتتاح این دفتر امیدواریم شاهد حضور نخبگان دیگر در این دفتر باشیم.

سلطانخواه به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مخترعان استان قزوین در دانشگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: طرح های ارائه شده در این نمایشگاه در سه سطح داوری و مورد حمایت قرار می گیرند.

کد مطلب 1001199

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