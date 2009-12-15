ایجاد دفتر نخبگان در شهرکرد و گرگان در دستور کار معاونت علمی

دکتر نسرین سطانخواه در حاشیه مراسم افتتاح این دفتر در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: این دفتر پنجمین دفتر استانی نخبگان است و پس از آن افتتاح دفاتر نخبگان در شهرکرد و استان گلستان در دستور کار معاونت علمی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد نخبگان از مرز پنج هزار نفر گذشته است افزود: در استان قزوین 65 نفر از نخبگان به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده اند که با افتتاح این دفتر امیدواریم شاهد حضور نخبگان دیگر در این دفتر باشیم.

سلطانخواه به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مخترعان استان قزوین در دانشگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: طرح های ارائه شده در این نمایشگاه در سه سطح داوری و مورد حمایت قرار می گیرند.