65 درصد آموزش به دانش آموزان از طریق کتابهای درسی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد ناصری عصر سه شنبه در جمع سردبیران نشریات رشد سراسر کشور در سالن اجتماعات شهید رجایی کرمان خواستار استفاده بیشتر از روشهای کمک درسی در سیستم آموزشی آموزش و پرورش شد و گفت: مجله های رشد می توانند نقش تاثیرگذاری در رشد سطح آموزشی ایفاء کنند.

وی افزود: با این وجود مجلات رشد همچنان حلقه مفقوده سیستم آموزشی به شمار می روند درحالیکه باید از وجود این مجلات نهایت استفاده را در ارتقا تحصیلی دانش آموزان ببریم.

ناصری اضافه کرد: مجلات رشد با بیش از 31 عنوان از مقطع پیش دبستانی تا معلمی و دبیران با موضوعات متنوع در 33.5 میلیون مجله در طول سال از پتانسیل بالایی برخوردار هستند.

وی گفت: 500 نفر از اساتید داخل و خارج از آموزش و پرورش در تدوین این مجلات مشارکت دارند.

وی خواستار تغییر نگرش در فرایند یادگیری شد و گفت: این در واقع هنر مدیریت است اما در برخی استانها هنوز استقبال خوبی از نشریات رشد نشده است.

65 درصد آموزش از طریق کتابهای درسی است

وی گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته تنها 65 درصد از آموزش از طریق کتابهای درسی انجام می شود و 35 درصد باقیمانده فرایند آموزشی و یادگیری با استفاده از رسانه های کمک آموزشی نظیر مجلات رشد است.

ناصری افزود: نباید همه اطلاعات را به عهده کتابهای درسی بگذاریم هرچند که کتابهای درسی ستون اصلی آموزش هستند اما مکمل آن را در این جریان باید مجلات رشد و کتابهای کمک آموزشی دانست.

مدیرکل انتشارات وزارت آموزش و پرورش یاد آور شد: فرهنگیان باید ایده های جدید را در انتشار مجلات رشد ارائه دهند.