عیادت تاج، حاجیلو و روشن از ناصر حجازی/ تماس تلفنی سعیدلو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج و اصغرحاجیلو به همراه حسن روشن، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال امروز (سه شنبه) با حضور در بیمارستان کسری از ناصر حجازی، دروازه‌بان سابق تیم ملی عیادت کردند.

همچنین علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی امروز طی تماس تلفنی در جریان آخرین وضعیت بیماری ناصر حجازی قرار گرفت.

ناصرحجازی دیروز (دوشنبه) به دلیل بروز بیماری ریوی در بخش قلب و ریه بیمارستان کسری بستری شد. به توصیه پزشکان قرار است برای طی مراحل درمانی بزودی کارشیمی درمانی بر روی وی آغاز شود.

ناصر حجازی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین بوده و سال‌ها در استقلال تهران به عنوان بازیکن، کاپیتان و سرمربی فعالیت کرده است.