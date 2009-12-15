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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

حسینی مهر خبر داد:

رشد 64 درصدی تحقیقات پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این دانشگاه از نظر پژوهش 64 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدجلال حسینی مهر عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه پژوهش محور توسعه است، افزود: امروزه تمام کشورها، توسعه همه جانبه در صنعت، اقتصاد، علم را در گرو پژوهش می دانند.

وی محققان، کارشناسان و مدیریت را از اجزا مهم پژوهش برشمرد و افزود: نتایج حاصل از پژوهش موجب ارتقا صنایع و سلامت می شود که این دو باعث  توسعه کشور خواهد شد.

وی افزود: تولید علم، گسترش علوم پایه و حل سئوالات، ارتقا سلامت و تولید تجاری محصولات مانند دارو، روشهای جدید درمانی، تجهیزات پزشکی از محصولات پژوهش در علوم پزشکی هستند که در حال حاضر در کشور در حال تمرین پژوهشی هستیم و با تجاری محصولات کمی فاصله داریم و در این خصوص عزم جدی در تک تک محققان و مسئولان وجود ندارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه شاخص های مختلفی وجود دارد تا کشورها را براساس آن از لحاظ پیشرفته بودن ارزیابی کنند، گفت: در پیشرفته بودن یک کشور در علم، مهمترین شاخص تولید مستندات علمی و استفاده آن توسط محققان و صنعت و علوم پزشکی است.

وی افزود: برقراری ایمیل  و میل سرور، سامانه بانک اطلاعاتی اعضا هیئت علمی پروژه، موفقیت دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی سال گذشته ،اخذ رتبه اول مجله دانشگاه، راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی شمال کشور، تصویب پروژه مادر تحت عنوان سرطان در دانشگاه و طراحی مطالعات مرتبط هدفمند در این زمینه، موافقت اولیه وزارت بهداشت برای داشتن دو پژوهشکده در دانشگاه و حمایت از گروه های آموزشی برای داشتن پروژه های تخصصی و مرتبط و با اجرای هدفمند ز مهمترین اقدامات انجام شده دانشگاه است.

کد مطلب 1001202

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