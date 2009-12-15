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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

عرب پور:

اطلاعات مبلغان دینی باید به روز رسانی شود

اطلاعات مبلغان دینی باید به روز رسانی شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان بر به روز رسانی اطلاعات مبلغان دینی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر سه نشبه در کارگاه آموزشی ائمه جمعه و مبلغان استان در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی کرمان اظهار داشت: برای پاسخگویی به شبهات و پرسشهای جامعه اطلاعات روحانیون و مبلغان دینی باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص ساماندهی ائمه جمعه و مبلغان گفت: این امر به سازمان تبلیغات واگذار شده است و هم اکنون با جدیت وارد این عرصه شده ایم و یکی از برنامه های اصلی سازمان به روز رسانی اطلاعات روحانیون با استفاده از کارگاههای آموزشی است.

حجت الاسلام عرب پور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مبلغان دینی و ائمه جمعه مبارزه با فرقه های ضاله و مذاهب ساختگی است که در این راستا آموزشهای حضوری و غیر حضوری در حال انجام است.

یکی از استادان دانشگاه کرمان نیز در این راستا گفت: وظیفه روحانیت در عصر کنونی بسیار سنگین است و در این راستا باید آموزشهای روحانیون ادامه یابد.

حجت الاسلام علی حسینی عنوان کرد: با توجه به افزایش شبهات با توجه به عصر اطلاعات و فعالیتهای مختلف، روحانیون باید اشراف کامل بر مسائل مختلف را داشته باشند.

کد مطلب 1001216

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