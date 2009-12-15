اطلاعات مبلغان دینی باید به روز رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر سه نشبه در کارگاه آموزشی ائمه جمعه و مبلغان استان در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی کرمان اظهار داشت: برای پاسخگویی به شبهات و پرسشهای جامعه اطلاعات روحانیون و مبلغان دینی باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص ساماندهی ائمه جمعه و مبلغان گفت: این امر به سازمان تبلیغات واگذار شده است و هم اکنون با جدیت وارد این عرصه شده ایم و یکی از برنامه های اصلی سازمان به روز رسانی اطلاعات روحانیون با استفاده از کارگاههای آموزشی است.

حجت الاسلام عرب پور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مبلغان دینی و ائمه جمعه مبارزه با فرقه های ضاله و مذاهب ساختگی است که در این راستا آموزشهای حضوری و غیر حضوری در حال انجام است.

یکی از استادان دانشگاه کرمان نیز در این راستا گفت: وظیفه روحانیت در عصر کنونی بسیار سنگین است و در این راستا باید آموزشهای روحانیون ادامه یابد.

حجت الاسلام علی حسینی عنوان کرد: با توجه به افزایش شبهات با توجه به عصر اطلاعات و فعالیتهای مختلف، روحانیون باید اشراف کامل بر مسائل مختلف را داشته باشند.