دهیاران آذربایجان غربی از طرحهای عمرانی استانهای صنعتی بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تورج الکبرلویی عصر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در قالب دومین سفر آموزشی دهیاران آذربایجان غربی 39 دهیار برگزیده استان از پروژه های عمرانی در مناطق روستایی استانهای مرکزی و اصفهان بازدید خواهند کرد.

وی استفاده از تجارب دهیاران استانهای مرکزی کشور، تبادل اطلاعات و آشنایی با الگوهای مختلف اجرایی پروژه های عمرانی، رفاهی و فرهنگی در روستا را از اهداف این سفر آموزشی هشت روزه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی آذربایجان غربی با بیان اینکه آموزش زیربنای توسعه و ارتقا شاخصهای بهره وری است، گفت: همچنین بر اساس ارزیابی اخیر وزارت کشور آذربایجان غربی با ثبت رکورد در برگزاری بیش از 85 هزار نفر ساعت دوره آموزشی ویژه دهیاران طی سال گذشته رتبه نخست کشوری را بدست آورده است.

اکبرلویی هزینه برگزاری این دوره ها را 430 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: با حمایتهای مدیران ارشد استانی و همکاری فرمانداران و با بهره گیری از امکانات استانی برای برگزاری این دوره ها بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال صرفه جویی در هزینه برگزاری این دوره ها انجام شد.

وی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی، مقررات و قوانین اراضی روستا، اشتغالزایی، مدیریت بحران در روستا، آیین نامه های مالی و معاملاتی، پسماندهای روستایی، ساخت و ساز و نحوه صدور پروانه های ساختمانی، ایجاد فضاهای سبز در روستاها و احکام و عقاید اسلامی را از جمله سرفصلهای آموزشی برگزار شده برای دهیاران استان برشمرد.