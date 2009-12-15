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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۰

سازمان سنجش اعلام کرد:

تمدیدمهلت ثبت‌نام کنکور تا جمعه/ امکان دریافت مدارک ثبت نام تا پنجشنبه

تمدیدمهلت ثبت‌نام کنکور تا جمعه/ امکان دریافت مدارک ثبت نام تا پنجشنبه

مهلت ثبت نام داوطلبان در آزمون سراسری دانشگاهها تا جمعه 27 آذر ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1389 می توانند در روز‌های چهارشنبه 25/9/88 و پنج شنبه 26/9/88 منحصراً در باجه‌های مرکزی شهرستانها و بخشهای مختلف کشور و همچنین مناطق پستی شهرستانهای مراکز استانها از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 19 روزهای مذکور مدارک ثبت‌نام را دریافت کنند.

در شهرستان تهران نیز از ساعت 8 صبح روزهای چهارشنبه 25/9/88 و پنج شنبه 26/9/88 تا ساعت 19 روزهای مذکور منحصراً در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع مدارک ثبت‌نام اقدام می شود.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1389 که کارت اعتباری ثبت‌نام را تا تاریخ 26/9/88  از طریق دفاتر پستی دریافت می کنند می‌توانند تا ساعت 24 روز جمعه 27/9/88 با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور www.Sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اینترنتی در آزمون سراسری سال 1389 اقدام کنند.

کد مطلب 1001219

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