به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1389 می توانند در روز‌های چهارشنبه 25/9/88 و پنج شنبه 26/9/88 منحصراً در باجه‌های مرکزی شهرستانها و بخشهای مختلف کشور و همچنین مناطق پستی شهرستانهای مراکز استانها از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 19 روزهای مذکور مدارک ثبت‌نام را دریافت کنند.



در شهرستان تهران نیز از ساعت 8 صبح روزهای چهارشنبه 25/9/88 و پنج شنبه 26/9/88 تا ساعت 19 روزهای مذکور منحصراً در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به توزیع مدارک ثبت‌نام اقدام می شود.



داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1389 که کارت اعتباری ثبت‌نام را تا تاریخ 26/9/88 از طریق دفاتر پستی دریافت می کنند می‌توانند تا ساعت 24 روز جمعه 27/9/88 با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور www.Sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اینترنتی در آزمون سراسری سال 1389 اقدام کنند.