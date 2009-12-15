به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "احمد داود اوغلو" امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان دومین نشست وزارتی مجمع همکاری اعراب و ترکیه در دمشق تصریح کرد : روابط میان ترکیه و کشورهای عربی، جایگزین روابط آنکارا با هیچ طرف دیگری نیست، بلکه روابط تکمیلی و مبتنی بر همکاری است.



اوغلو بر تمایل ترکیه برای توسعه همکاری اقتصادی با اعراب تاکید کرد.



وی در اشاره به تنش به وجود آمده در روابط کشورش با رژیم صهیونیستی در پی تجاوز نظامی این رژیم به نوار غزه در زمستان سال گذشته خاطر نشان کرد : روابط ما با تمام کشورهای عربی، تاریخی و مهم است و تلاش نمی کنیم با این روابط برای طرفهای دیگر ناراحتی ایجاد کنیم.



در این کنفرانس مطبوعاتی، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه حضور داشتند.



معلم گفت : آنکه خیر جهان عرب را می خواهد باید مشوق چنین روابطی به سبب اعتماد موجود و متقابل میان ترکیه و جهان عرب باشد.

وزیر امور خارجه سوریه افزود این روابط به برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک می کند.



در این مجمع همکاری که امروز سه شنبه با مشارکت قطر، لیبی، سومالی، سودان، عراق، سوریه، ترکیه و اتحادیه عرب در دمشق برگزار شد، پیشنهاد عمرو موسی برای فعال سازی روابط اعراب و ترکیه بررسی شد و این پیشنهاد در شورای وزارتی عربی که در مارس آینده در قاهره برگزار خواهد شد، ارائه می شود.



وزیر امور خارجه سوریه در گشایش مجمع همکاری اعراب و ترکیه اظهار داشت : همکاری اعراب و ترکیه پایه مهمی از پایه های رشد و پیشرفت و ثبات در منطقه به شمار می رود.

اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز خاطر نشان کرد کشورش اهمیت فراوانی برای روابط و همکاری با تمام کشورهای عربی و همسایگان قائل است.



وی تصریح کرد ترکیه به همکاری تنگاتنگ اقتصادی با تمام کشورهای عربی چشم دوخته است.



شرکت کنندگان در بیانیه پایانی اجلاس مجمع همکاری ترکی عربی در دمشق ابراز عقیده کردند کشورهای عربی و ترکیه دیدگاهی مشترک برای برقراری امنیت و ثبات و رفاه در خاورمیانه با هدف حل عادلانه و فراگیر و دائمی مناقشه اعراب و اسرائیل دارند.



ترکیه میزبان سومین نشست وزارتی مجمع همکاری عربی ترکی در ژوئن 2010 در استانبول خواهد بود.