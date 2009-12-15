جلسات عزاداری آوردگاه مسائل حزبی نیست/ وظیفه مهم کنونی روشنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با مداحان و نغمه‌ سرایان غدیر گفت: راهی که شما در عمیق کردن فرهنگ اهل بیت می‌ پیمائید اثرات گرانسنگی برای کشور، آرمانها و دین ما دارد.

وی با اشاره به اینکه شاید کمتر مکتبی وجود داشته باشد که این گونه مولفه‌های ارزشمند برای پیوستگی مردم و امت در آن وجود داشته باشد، افزود: یکی از دلایل کمال مکتب ما همین است که الگوهای کاملی داریم.

لاریجانی تصریح کرد: در مکتب ما اولیایی داریم که هم معصومند و هم هر کدامشان الگو و اسوه ای برای همه مسلمین در همه اعصار محسوب می شوند.

رئیس مجلس افزود: ایام محرم فرصت مناسبی است که همه فرزندان اسلام خود را با یک الگوی برجسته مقایسه کنند. زندگی متعارف همه افراد اعم از کسبه، دانشگاهیان، کارگران و سیاسیون مشحون از درگیری با موضوعات مختلف دنیوی است.

وی با بیان اینکه محرم یک فضای تنفسی است که افراد بتوانند خود را کامل کنند،گفت: ایام عزاداری امام حسین(ع) است، عرصه‌ ای است که همه مومنین به فکر فرو روند و در مساجد شرکت می‌کنند و از اشعار جانسوز شما استفاده می‌کنند و خود را تطهیر کرده و خود را با یک الگوی کامل و برتر مقایسه می‌کنند.

لاریجانی خاطر نشان کرد: این گونه عزاداریها باید دارای خصوصیت هایی باشند تا به اهداف مدنظر برسیم.

وی با بیان اینکه چگونه می‌ توان به این هدف رسید و فضا را آنگونه معطر کرد که افراد به یک نوع بیداری نائل شوند، ادامه داد: البته هرگونه عزاداری نمی ‌تواند این خصوصیت را داشته باشد. عزاداری هم ادب خاص دارد همانطور که در اعمال مختلف از جمله حج، صلاة و صم هر کدام آدابی دارند این طور نیست که بدون سر و راز باشند.

رئیس مجلس اضافه کرد: همانگونه که نماز آداب و اسراری دارد، عزاداری امام حسین (ع) که جزو شعائر الهی است هم آداب و هم اسرار دارد و همه ما باید این راه را درست طی کنیم و بفهمیم که محتوای قیام امام حسین چه خصوصیاتی داشت و سر آن چه بود و ادب عزاداری چیست؟

وی به کتاب حماسه حسینی شهید مطهری اشاره کرد و اظهارداشت : حماسه حسینی به تنهایی یک عاملی است که تکان دهنده تاریخ است و همه امور کمالیه در آن وجود دارد و یک روحیه حماسی در آن موج می‌ زند که این نقطه کلیدی است که ما باید همه این معارف را بشناسیم.

نماینده قم تصریح کرد: با توجه به روایات و احادیث از زمان پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی‌ (ع) تا دوران امام صادق(ع) چه خلفای اموی یا عباسی، می‌خواستند اندیشه ای را که در غدیر مطرح شد را از بین ببرند و بر روی صراط ولایت قلم بگیرند.

وی گفت: آن ندایی که حضرت علی(ع) در خطبه غدیر بیان کردند که من صراط الله و سبیل الله هستم بدان جهت بود که همه نسل‌ ها در آینده بدانند حقیقت محمدیه را باید در مدینه غدیر بیایند؛ بنابراین در شرایط آن زمان امام حسین(ع) احساس کرد یک انحراف دراین صراط به وجود آمده و فضا غبارآلود شده و حقایق دیده نمی‌شود، به همین جهت است که می‌ فرماید من برای تفریح و تفرج قیام نکردم بلکه برای احیاء آن سبیل الله و صراط الله به پاخواستم و برای احیاء سیره پیامبر و پدرم و اقامه امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم.

لاریجانی ادامه داد: این مسئله، مسئله شعاری نیست بلکه قوام امت اسلامی به امر به معروف و نهی از منکر است و اگر این در جامعه با الگوی درست اجرا شود جامعه حیات پیدا می‌کند.

وی به آداب عزاداری امام حسین(ع) نیز اشاره کرد و گفت: در سنت گذشته هم ائمه به عزاداری امام حسین(ع) تاکید کردند و حتی اشک ریختن در عزای این امام را به اندازه صدها سال عبادت معرفی کرده‌اند؛ بنابراین باید در این آداب میثاق سنتی ما حفظ شود یعنی فضا به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند خود را مقایسه کنند که در چه قلمرویی حضور دارند.

وی به مداحان توصیه کرد: خصوصیتی که در حقیقت حرکت امام حسین(ع) وجود دارد در اشعار شما موج بزند و ذهن‌ها را به اصل قیام و محتوای آن نزدیک کند و فضایی آکنده از مودت و اخوت به وجود بیاید که دلها پیرامون یک چیز به هم نرم شود و آن فکر ولایی است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه حرکت امام حسین(ع) برای این بود که تفکر ولایی را تقویت کند و از انحراف نجات دهد، تصریح کرد: باید در فضای مودت و دوستی و اخوت و روشنایی که در این ایام ایجاد می شود، تفکر امام حسین تقویت شود.

وی تصریح کرد: از مسائل مهمی که در این موضوع اهمیت دارد این است که پرداختن به برخی مسائل مهم آینده امت همیشه در متن وقایع عاشورا می‌گنجد، ما ملتی هستیم که هم حیثیت مان با قیام امام حسین(ع) و عاشورا عجین است.

رئیس مجلس با بیان اینکه مسائل سیاسی دارای دو سطح است، ادامه داد: یکی سطحی که به پایه‌های فکر اسلامی بر می‌گردد، یعنی در راه اسلام و انقلاب جانفشانی کردن، در مقابل استکبار ایستادن که مسائل عمده فکر اسلامی و انقلاب است که ذهن همه باید درگیر این موضوع باشد.

وی سطح دیگر را مسائل فرد و درگیری‌های افراد و جریان‌ها دانست و گفت: این صحنه‌ها صحنه عاشورا نیست بلکه صحنه‌ای عاشورایی است که با مشکلات اصلی دنیای اسلام درگیر باشیم.

نماینده قم با بیان اینکه شرایط امروز ما شرایط بسیار پیچیده‌ای است، تصریح کرد: مسائل خرد در پناه رهبری فرزانه آیت الله خامنه‌ای رفع می‌شود. وظیفه مهم کنونی روشنگری است تا جایی که دیگر در فضای غبار آلود تنفس نکنیم.

وی با اشاره به اینکه مسئله مهم کشور این است که ما با دشمنانی مانند استکبار آمریکا طرف هستیم، اظهار داشت: باید بتوانیم به درستی دشمنان خود را بشناسیم، آمریکائی‌ها حرف‌های مختلفی می‌ زنند اما آیا راست می‌گویند؟

رئیس قوه مقننه با تاکید براینکه بعضی از دلها درمقابل شعارهای آمریکایی‌ها کمی مشوش می‌شود، گفت:آمریکایی ها حرف از دوستی و مذاکره واحقاق حقوق مسلمین می‌زنند؛ اما آیا دراین مدتی که رئیس جمهور جدید آمریکا برسرکار آمده تغییری در جامعه مسلمین مشاهده کردید؟ آیا به مردم فلسطین، افغانستان و عراق کمکی شد؟ این سنگ اندازیهایی که در مقابل ملت ایران می‌ کردند کم شد یا بیشتر؟

لاریجانی تصریح کرد: زبان آنها فقط عوض شده است، اگر به فعل آنها توجه کنید متوجه فریبکاری آنها می‌شوید. در دنیا مشکل پیدا کرده‌اند به همین دلیل هم دنبال فریبکاری هستند و می ‌خواهند با زبانشان اراده‌های مسلمین را متزلزل کنند.

وی تاکید کرد: اینجا جای هوشیاری است و صحنه‌ای است که عاشورائیان باید صحنه را برای ملت روشن کنند. کسانی که حسینی هستند امروز باید برای مبارزه با آمریکا و دفاع از مردم فلسطین آماده شوند وهمه یکصدا باشند که از ملت ایران و حقوق آن دفاع کنند.

رئیس مجلس افزود: ما نمی‌گوئیم مباحث سیاسی در صحنه‌ عزاداری نباشد بلکه باید با آداب خاص خود مطرح شود یعنی مسائل عمده‌ای که به آینده مسلمین و انقلاب اسلامی مربوط است نه مسائل خرد.

گفتنی است مداحان اهل بیت در آستانه ایام محرم در سوگ سالار شهیدان حسین بن علی (ع) به سوگواری پرداختند.