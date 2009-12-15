به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجموعه تلویزیونی "شمس‌العماره" عصر امروز سه شنبه با حضور مهدی فرجی مدیر شبکه دو، سامان مقدم کارگردان، رامین عباسی‌زاده تهیه‌کننده، امید سهرابی نویسنده، امیرحسین رستمی بازیگر، آذردخت آذرهوش مدیر روابط عمومی و خبرگزاری‌ها و مطبوعات در ساختمان اصحاب‌الحسین سازمان صدا و سیما برگزار شد.

امید سهرابی در ابتدای نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قصه مجموعه از قسمت بیستم به بعد دیگر برای بینندگان جذابیت نداشت وبهتر بود در قالب 20 قسمت تهیه می‌شد، توضیح داد: ممکن است برخی نظرشان مثل شما باشد و بعضی دیگر به عکس این موضوع اعتقاد داشته باشند. با توجه به تعدد شخصیت‌ها باید تعداد قسمت‌های این مجموعه بیشتر می‌شد.

وی در ادامه افزود: اگر قرار بود داستان را فقط از منظر لیلا روایت کنیم، حرف شما درست بود، اما شخصیت لیلا بهانه‌ای بود تا بتوانیم داستان‌های دیگر هم بپردازیم و داستان‌های فرعی را هم به تصویر بکشیم.

نویسنده مجموعه "شمس‌العماره" در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کش‌دار شدن مراسم عزاداری در این مجموعه توضیح داد: وقتی این بخش‌ها را روی کاغذ می‌نوشتم، احساس کردم بهتر است به جزییات بیشتر بپردازم، به همین دلیل این صحنه‌ها را بیشتر کردم، اما زمانی که کار ساخته و پخش شد، فکر کردم بهتر بود این صحنه‌ها تا این حد کش‌دار نبود و کمتر می‌پرداختیم. در واقع روز کاغذ قشنگ بود، اما در تصویر این طور نشد.

سامان مقدم کارگردان این مجموعه درباره کم‌ رنگ بودن مباحث مذهبی در خواستگاری لیلا توضیح داد: اتفاقاً در گفتگوهایی که لیلا با شمس‌الزمان دارد اشاره به دین‌داری طرف مقابل‌اش هم می‌کند. برخی جراید به این مسئله اشاره کرده بودند که به نظرم بیشتر شیطنت‌آمیزبود. 90 درصد مردم ایران مسلماتند و این نگرانی وجود ندارد. از سوی دیگر لیلا هم از بعضی خواستگارانش این مسئله را پرسیده بود.

امید سهرابی نویسنده درباره تعدد شخصیت‌های این مجموعه گفت: هر یک از شخصیت‌های این مجموعه هویت جداگانه‌ای داشتند و سعی شد به هر یک از شخصیت‌ها به اندازه نیاز پرداخت شود تا تاثیرگذار باشد.

رامین عباسی‌زاده تهیه‌کننده در ادامه این نشست درباره پرداخت به مسئله عشق در مجموعه "شمس‌العماره" گفت: در این مجموعه قصد نداشتیم نشان دهیم که لیلا با چه کسی ازدواج می‌کند؟ بلکه مهم تحلیل لیلا بود که در برخورد با هر یک از خواستگاران به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

وی ادامه داد: دلیل قرار دادن پیامک هم برای انتخاب لیلا این بود که مخاطبان تحلیل‌های خود را ارائه کنند. از سوی دیگر ما قصد نداشتیم برای مخاطبان نسخه خاصی بپیچیم، بلکه قصد داشتیم الگوی خوبی ارائه دهیم که این مسئله با ورود خواستگاران مختلف محقق شد.

امید سهرابی نویسنده هم درتکمیل صحبت تهیه‌کننده گفت: درواقع هدف ما ارائه یک نگاه فراگیر بود، نه ارائه یک نسخه مشخص.

مهدی فرجی مدیر شبکه دو درباره پایان خوش مجموعه "شمس‌العماره" گفت: در این مجموعه سعی کرده‌ایم خواستگاران مختلفی برای لیلا ازاقشارمختلف انتخاب شود تا به تحلیل‌های مناسبی برسیم. پایان مجموعه هم به پیشنهاد آقای مقدم بود وهرگز به گروه تحمیل نشد تا پایان خوشی را انتخاب کنند. ازسوی دیگرمخاطبان تلویزیون پایان خوش را بیشتر می‌پسندند. گرچه این مسئله اصل نیست، اما سلیقه بینندگان این طور است. البته ما مجموعه‌هایی هم داشته‌ایم که پایان خوش نداشتند.

رامین عباسی‌زاده تهیه‌کننده ادامه داد: آقای فرجی فقط مدیر ما نیستند، بلکه ایشان هنرمندانه کار را مدیریت کردند. در مجموع کار با او برایمان افتخار است و هرگز به ما مسئله‌ای را تحمیل نکردند.

سامان مقدم هم توضیح داد: من فردی هستم که حاضر به سانسور نیستم و همیشه نسبت به این مسائل واکنش نشان می‌دهم. من هم حرف آقای عباسی‌زاده را تایید می‌کنم ، چرا که آقای فرجی هنرمندانه کار را اداره می‌کنند. در واقع نظارت و کنترل او هرگز مزاحمت برای ما ایجاد نکرد یا دل چرکین نشدیم.

فرجی درباره اینکه پخش این نوع مجموعه‌ها در شبکه دو ادامه پیدا می‌کند یا نه، توضیح داد: شبکه دو برای کودک و نوجوان ماموریت دارد و ما از ساعت نه صبح تا 19 برنامه‌هایی برای کودکان و نوجوانان پخش می‌کنیم، اما قطعاً مجموعه‌هایی با موضوع خانواده همچون "شمس‌العماره" برای بزرگسالان تهیه می‌شود، چون با استقبال مخاطبان رو به رو شد. طبق آخرین نظرسنجی این مجموعه 68 درصد بیننده و 84 درصد از مخاطبان رضایت خود را اعلام کردند.

امیرحسین رستمی بازیگر در ادامه این نشست، گفت: زمانی که دستیار آقای مقدم با من برای ایفای نقش شکور تماس گرفت و من هم مراجعه کردم، دوستان مرتب می‌خندیدند و بعد در طول کار متوجه دلیل خنده آنها شدم و آن هم به خاطر شخصیت شکور بود. در طول کار هم آقایان مقدم و سهرابی خیلی به من کمک کردند. همچنین از کمک دیگر بازیگران این مجموعه مثل آقایان رایگان، آئیش، خانم تیموریان و ... هم بهره بردم و زمان‌هایی که جلو دوربین نبودیم با هم تمرین می‌کردیم.

مهدی فرجی درادامه توضیح داد: مجموعه "شمس‌العماره" برای مخاطبان بار آموزشی هم داشت و فقط سریال مفرح نبود. از سوی دیگر ما قصد داشتیم به رسوم مراسم خواستگاری به نحوصحیح بپردازیم. این مسئله درخواستگاری امید از شریفه هم دیده می‌شود. برخی نقدها درباره مجموعه "شمس‌العماره" منصفانه و آگاهانه بود، اما برخی قضاوت درستی نداشتند.

امید سهرابی در ادامه این نشست درباره اینکه این مجموعه شبیه "دایی جان ناپلئون" است، توضیح داد: در این مجموعه لیلا بهانه ‌ای بود تا ما به طیف‌های مختلف بپردازیم. به همین دلیل خواستگاران او از مشاغل مختلف با روحیات متفاوت بودند. البته باعث افتخار من است که این مجموعه را با "دایی جان ناپلئون" مقایسه می‌کنند، چرا که ایرج پزشکزاد از بهترین طنزپرداز ایران است، اما "شمس‌العماره" شبیه این مجموعه نیست.

وی ادامه داد: برای نگارش این مجموعه من از دوستان نویسنده همچون آذردخت بهرامی بهره بردم که همکاری خوبی بود، چرا که دوستان نویسنده توانایی خوبی دارند و باید آنها را شناسایی کرد. دیالوگ‌نویسی با حرف‌های روزمره تفاوت دارد و متاسفانه این دو مسئله اشتباه گرفته می‌‌شود. من و آقای مقدم با وسواس زیادی تلاش کردیم تا دیالوگ‌ها مناسب باشد.

مهدی فرجی درباره استفاده از کارشناسان روانشناسی برای این مجموعه گفت: برای افزایش بار علمی این مجموعه با کارشناسان مختلفی صحبت شد و جا دارد از آنها تشکر کنم.

امید سهرابی هم در ادامه صحبت فرجی گفت: با توجه به اینکه نگارش فیلمنامه همزمان با تصویربرداری بود، به همین دلیل در زمان استراحت مباحث مختلفی با کارشناسان داشتیم که برایم خیلی مفید بود و خیلی مسائل را یاد گرفتم.

سامان مقدم درباره اینکه چرا پیام درست مصرف کردن آب از زبان رحمت (فرهاد آئیش) شنیده می‌شد و چرا شخصیت دیگری انتخاب نشد، توضیح داد: طرح این مجموعه اوائل اسفندماه پارسال ارائه شد و این قرار را من و آقای سهرابی گذاشته بودیم که با نامگذاری امسال هم همخوانی پیدا کرد. از سوی دیگر به نظرم شنیدن این پیام از زبان رحمت برای مخاطبان دلنشین‌تر بود، چون مرد خانواده دوستی بود و سالم زندگی می‌کرد.

مهدی فرجی مدیر شبکه دو هم در تایید صحبت مقدم گفت: طبق نظرسنجی‌ها مردم شخصیت‌های رحمت، زیور و شکور را خیلی دوست داشتند. بنابراین شنیدن این پیام‌ از زبان رحمت مناسب بود. این مجموعه با مشارکت وزارت نیرو تهیه شد و بخش مهمی از هزینه این مجموعه را پرداخت کردند.

وی ادامه داد: ارائه پیام در هر یک از برنامه‌های سازمان صدا و سیما اهمیت زیادی دارد و یک اصل است. همان طور که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند باید کارهای مفرح پیام هم داشته باشند. بنابراین تلاش می‌کنیم این اتفاق بیفتد و درمجموعه "شمس‌العماره" هم مسئله آموزش هم مورد توجه قرار گرفت.

مدیر شبکه دو درباره تجمل‌گرایی این مجموعه توضیح داد: اتفاقاً این طور نبود. گرچه در روزهای اول نگران بودیم، اما تنها از عمارت شمس‌العماره به عنوان محور قصه استفاده شد و برای اینکه شخصیت محوری قصه لیلا به این مسئله برسد که نباید به ارزش مادی شمس‌العماره توجه کند، در این لوکیشن به تصویر کشیده شد و در پایان مجموعه نشان دادیم لیلا فردی را به عنوان همسر انتخاب کرد که از طبقه متوسط است و شمس‌العماره هم به عنوان مکانی برای بچه‌های بی‌سرپرست شد.

سامان مقدم درباره کاهش تعداد قسمت‌های این مجموعه از70 به 50 توضیح داد: به دلیل اینکه خودم ودو بازیگر اصلی این پروژه زمان لازم را برای این کار نداشتیم، تعداد قسمت‌ها کمتر شد. البته وقتی طرح 70 قسمتی این مجموعه مطرح شد، فکر می‌کردم قصه کشش لازم را ندارد، اما بعد نظرم تغییر کرد، چرا که قصه جذابیت لازم را داشت.

مهدی فرجی مدیر شبکه دو در پایان این نشست گفت: بهتر است نقادها آگاهانه و صحیح باشد و منتقدان اجازه بدهند تعداد قسمت‌ های بیشتری از یک مجموعه پخش شود و بعد انتقاد کنند تا نقدهای عالمانه‌ای بنویسند.