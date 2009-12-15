به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرناز برنجکار عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه به دلیل معایب موجود در نشت یابهای مورد استفاده در تست هیدرواستاتیک خطوط انتقال گاز ساخته شده است.

وی عدم تشخیص نشتهای کم و تاثیر پذیری از صداهای محیط را از جمله معایب دستگاه های نشت یاب مورد استفاده و قبلی عنوان کرد و افزود: این معایب در طراحی دستگاه های جدید کاملا برطرف شده است.

رئیس پژوهش شرکت گاز استان اضافه کرد: این دستگاه قادر به تشخیص نشتهای بسیار کوچک از فاصله دور بوده و با دقت بسیار زیاد قادر به تشخیص محل نشتی است و با نرم افزار ویژه که در رایانه جانبی آن نصب شده صداهای محیط را از نشتی آب تفکیک می کند.

وی بیان داشت: این دستگاه تاکنون بر روی خط انتقال گاز 30 اینچ نیروگاه گازی اردبیل، خط انتقال گاز هشت اینچ اسلام آباد کرند غرب کرمانشاه و نیز خط انتقال 56 اینچ هشتم سراسری گاز ابرکوه - نایین تست شده است.

برنجکار با بیان اینکه دستگاه نشت یاب در سومین همایش گاز ایران و بیست و چهارمین کنفرانس جهانی گاز در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین به نمایش گذاشته شده است، متذکر شد: ابن دستگاه توسط شرکت گاز اردبیل و با همکاری شرکت صنعت کاران الکترونیک مراغه طراحی و ساخته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید انبوه این دستگاه نشست یاب به دلیل کارآیی فوق العاده در تست هیدوراستاتیک خطوط انتقال گاز توسط مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد گرفت.

