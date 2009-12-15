برکناری مدیرعامل مس کرمان و حرکت روی موج احساسات

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اعضا هیئت مدیره باشگاه صنعت مس سرانجام پس از برکناری مظلومی طی هفته‌های اخیر به خواسته هوادارن تیم فوتبال مس کرمان پاسخ مثبت دادند و در نهایت مدیرعامل باشگاه را نیز تعویض کردند.

درحالی مظلومی و برهانی نژاد در نیم فصل این تیم را ترک کردند که در مصاحبه ابتدای فصل مظلومی تاکید کرده بود که با شرایط فعلی مس از نیمه جدول بالا نخواهد آمد و برهانی نژاد نیز در همان جلسه تاکید کرده بود تا زمانی که در این تیم باشد از مظلومی حمایت می کند.

خبر برکناری مدیرعامل مس در حالی از سوی سید محمود سیف الحسینی، رئیس هیئت مدیره باشگاه اعلام شده که خود برهانی نژاد در مصاحبه ای تاکید کرده است که این حکم را قبول ندارد و باید رئیس شرکت مس ایران وی را عزل کند و تا زمان ابلاغ رئیس شرکت مس به فعالیت خود ادامه می دهد.

نکته قابل توجه اینکه اکثر مدیران مسئولان باشگاه نیز از زمان اعلام این خبر تلفن‌های همراه خود را خاموش کرده‌اند و حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نیستند.

در این میان نکته قابل تامل بی خبری سرپرست تیم مس کرمان از این مسئله است بطوریکه ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفته است من هم این خبر را از مردم شنیده‌ام و هیچ مسئولی در این زمینه به ما خبرنداده است.

وی در خصوص وضعیت تیم مس نیز گفته است: تمرینات مس همچنان زیر نظر بوناچیچ ادامه دارد و در صورت هرگونه تغییر در ترکیب مدیریتی باشگاه وی به کار خود ادامه می دهد.

نکته قابل تامل در این زمینه خوشحالی برخی از هواداران مس کرمان از برکناری مدیرعامل مس کرمان و همچنین نگرانی برخی دیگر است.

یکی از طرفداران مس کرمان با ابراز نگرانی از جایگاه مس کرمان در لیگ برتر و همچنین تغییرات احساسی مسئولان هیئت مدیره گفت: برکناری مظلومی احساسی بود و در نهایت برهانی نژاد نیز اسیر تصمیم احساسی هئیت مدیره باشگاه شد.

وی افزود: با توجه به جلسات فراوان برهانی نژاد طی هفته‌های اخیر در تهران بسیاری از هواداران مس پیش بینی این تغییر را داشتند.

وی گفت: مشکل مس مربی و یا مدیرعامل نبود بلکه نوع مدیریت باشگاه از ابتدا آنقدر بی نظم شده بود که یک بازیکن درجه دو آنقدر جسارت پیدا می کرد که در نیمه بازی تیم را ترک کند. متاسفانه هر بازیکن ساز خود را می زد و از زبان بازیکنان در هر رسانه‌ای یک مصاحبه می دیدیم که به تنهایی می توانست نظم تیم را به هم بزند اما در طول فصل حتی یک بار هم کمیته انضباطی باشگاه تشکیل نشد درحالیکه به شدت اسیر حاشیه بودیم.

یکی دیگر از هواداران مس کرمان می گوید: مدیریت ضعیف و میدان دادن به چند بازیکن اسمی که کمترین کارایی در تیم نداشتند اما پول هنگفت می گرفتند موجب شد درنهایت نه مربی بتواند تیم را کنترل کند و نه مدیرعامل، اما باید به این مسئله تاکید کنم که مظلومی قربانی تصمیم احساسی برهانی نژاد شد درحالیکه مدیریت ضعیف، در جایگاه نامطلوب مس نقش داشت.

این هوادار مس کرمان می گوید: چشم روی هم بگذاریم بازیهای آسیایی می رسد و مس همچنان اسیر حاشیه است درحالیکه مدیریت تیم با چشم پوشی از سهم سایر رشته‌های ورزشی پول باشگاه را به بازیکنان بی تعصبی داد که حتی در زمین مسابقه نای راه رفتن هم ندارند.

در این میان یک سوال اساسی مطرح می شود که رئیس هیئت مدیره باشگاه مس باید پاسخگوی آن باشد و آن اینکه چرا با تصمیم برهانی نژاد در خصوص عزل مظلومی و آمدن بوناچیچ موافقت شد درحالیکه خود می دانستند که برهانی نژاد نیز برای ماندن تنها یک بازی فرصت دارد و این هزینه سنگین را چرا به دوش تیمی انداختند که مشکل مالی دارد.

دخالت هیئت مدیره باشگاه و تصمیم احساسی در دفع همه نیروهای قدیمی باشگاه آن هم پس از شروع نیم فصل اول با چه توجیهی همراه است و جواب آبروی از دست رفته فوتبال کرمان را پس از آنکه هیئت مدیره یک نیم فصل کامل را در مقابل نتایج ضعیف مس سکوت کرد چه کسی باید بدهد؟

سئوال دیگر از سیف الحسینی در خصوص وضعیت سایر تیم‌های مس کرمان است که چرا تیم‌های ورزشی مس دچار افت شدید شده‌اند و در واقع جلوی پای تیم فوتبال مس قربانی شدند در حالیکه تیم فوتبال نیز تنها هزینه‌های میلیاردی را در کارنامه دارد.

اگر برهانی نژاد باید در این مقطع عزل شود پاسخگوی وضعیت نابسامان تیم فوتبال مس رفسنجان که به دلیل بی پولی دیدارهایش به تعویق می افتد را چه کسی باید بدهد و آیا مسئولان شرکت مس از وضعیت نا بسامان مالی تیم هندبال مس کرمان و یا تعطیلی مدرسه فوتسال این باشگاه خبر دارند.