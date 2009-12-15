اردبیل اولین خواستگاه تشیع در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالرضا راشد در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهار داشت: این شهر به عنوان جایگاه تشیع در دنیا رشد کرده و با تاریخ و فرهنگ درخشان خود سرزمینی شناخته شده است.

وی با اشاره به اشتهار اردبیل در سطح بین المللی و جایگاه این خطه در توسعه فرهنگ و تمدن کشور از دوران صفویه افزود: خاندان صفویه در تشکیل حکومت شیعی مسجد را به عنوان سنگر و مکانی برای ایجاد وحدت اعلام کرده که نشان دهنده نقش مسجد در اسلام و تشیع است.

سرپرست اجتماعی و شوراهای استانداری اردبیل با بیان اینکه به تعبیر مهم و ظریف حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند "مسجد سنگر است" مساجد همواره باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: مساجد در استان اردبیل از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.

کانونهای مساجد کشور جبهه فرهنگی در مقابل جنگ نرم دشمن است

در این جلسه معاون طرح و برنامه ستاد عالی کانونهای مساجد کشور نیز طی سخنانی تأسیس کانون در روستاها و مناطق حاشیه ای شهرها را یکی از سیاستهای مهم ستاد عالی کانونهای مساجد کشور عنوان کرد.

حسینی گوهر ابراز داشت: افزایش فعالیتهای فرهنگی و هنری در مناطق محروم به منظور رشد و گسترش همه جانبه فرهنگ دینی و اسلامی در سطح کشور به ویژه مناطق محروم از اولویت برنامه های ستاد است.

وی مسئولان و فعالان اجرایی کانون را سربازان گمنام جبهه فرهنگی در مقابل جنگ نرم معرفی کرد و یادآور شد: کانونها در جریان تحول فرهنگی دولت دهم به عنوان پیشتازان طرح توسعه فرهنگی هستند و فعالیتهای لازم برای موفقیت در این عرصه را باید تدوین کنند.

معاون طرح و برنامه ستاد عالی کانونهای مساجد کشور جایگاه استان اردبیل را در سطح درجه بندی وضعیت استانها در شان این خطه ندانست و اظهار امیواری کرد که با تصویب مصوبات مناسب فرهنگی در سفر آتی دولت، و فعالی موثر کانونها در سال آینده جایگاه این استان ارتقاء یابد.