مسئله فلسطین از آرمانهای اصیل انقلاب و برخاسته از باورهای دینی و ملی ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : حمایت از انتفاضه مردم مقاوم و سرافراز فلسطین، برگرفته از رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همواره به عنوان یکی از اصلی‌ ترین خواست‌های ملت ایران مطرح بوده است و فرهنگ مقاومت به عنوان انعکاسی از نهضت جهانی اسلام با تاروپودهای باورهای ایرانی ـ اسلامی ملت شریف ایران در هم آمیخته است و رویه سی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، پا به پای قاطبه ملت فهیم ایران به روشنی موید همین مطلب است. از این منظر مساله فلسطین به عنوان یک آرمان اصیل انقلاب اسلامی، برخاسته از باورهای دینی و ملی ما مطرح بوده، هست و خواهد بود.

با این حال نباید از نظر دور داشت که مفاهیم و ارزش‌های مقاومت، در سایه دشمنی‌ها و تبلیغات مسموم عظیم رژیم غاصب صهیونیستی و شبهه افکنی‌های رسانه‌های غربی و جاهلان و غافلان داخلی، دست کم برای بخشی از نسل جوان امروز ما، تا حدی مبهم است.

در این بیانیه می خوانیم : بنابراین هر عقل سلیم و دلسوزی حکم می‌ کند که می‌ بایست با روشن ‌نگری و بهره‌ گیری از ابزارهای نوین نشر فرهنگ مقاومت اسلامی و مبتنی بر واقعیات موجود جامعه و با درک اقتضائات فضای جنبش دانشجویی، ابهام ‌زدایی از ابهام‌ها و پاسخگویی به پرسش‌های اذهان کنجکاو و پرسشگر دانشجوی امروز پیرامون مساله اول بین‌الملل اسلامی، پرداخت.

بر این اساس، کمیته دانشجویی دبیرخانه حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی در طول حیات یک ساله خود با رویکردی مبتنی بردانایی محوری درقبال مسئله فلسطین، فعالیت‌های متعددی را در راستای همراه‌سازی قاطبه جنبش دانشجویی از گرایشات مختلف فکری و سیاسی با فرهنگ و اندیشه مقاومت اسلامی،‌ انجام داده است که انتشار ویژه نامه " بامداد نو" نیز در راستای فعالیت‌های پیش گفته، ارزیابی می ‌شود.

لذا با عنایت به تردید افکنی‌های برخی افراد و جریانات سیاسی پیرامون فعالیت‌ها و اقدامات این کمیته، به استحضار می‌ رساند که با عنایت به خط اصیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نیز مقام معظم رهبری، همچنان به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم اما پایدار فلسطین خواهیم پرداخت.