رژیم صهیونیستی اگر اشتباه کند ، متحمل شکست سخت تری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی آینده قضیه فلسطین را با وجود همه سختیها و ظلم ها و جنایتهایی که بر ضد مردم این سرزمین می شود، روشن و امیدبخش دانستند و افزودند: این وعده تخلف ناپذیر خداوند است که پیروزی و نصرت الهی متعلق به کسانی است که به خدا اعتقاد دارند و در راه او جهاد می کنند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به دو وجه حوادث فلسطین، این حوادث را از بزرگترین حوادث تاریخ خواندند و خاطرنشان کردند: یک وجه این حوادث ایستادگی مردم غزه در مقابل سخت ترین فشارها است و وجه دیگر آن، خیانت برخی اعراب بظاهر مسلمان در قبال مردم فلسطین است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه ایستادگی رهبران حماس در مقابل فشارها، تهدیدها وبازیهای سیاسی، بسیار ارزشمند است افزودند: جمهوری اسلامی ایران، مسئله فلسطین را مسئله خود و حمایت از آن را وظیفه شرعی و اسلامی می داند.

ایشان با اشاره به تلاشهای گسترده دشمنان برای سوق دادن ایران به سوی موضع بی تفاوتی در قبال فلسطین خاطرنشان کردند: دشمنان از همه راهها وارد شدند اما سرشان به سنگ خورد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: یکی از علل اصلی دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی ایران، موضوع فلسطین است و اگر ایران در قضیه فلسطین کوتاه می آمد، بسیاری از این دشمنی ها کم می شد ولی ما در این قضیه ایستاده ایم و کوتاه نخواهیم آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حمایت ملت ایران از موضوع فلسطین خاطر نشان کردند : اینکه ملت ایران، حمایت از موضوع فلسطین را ازعمق جان باور دارد، به برکت امام خمینی (ره) است که این موضوع را به درستی تاعمق جانها و ایمانهای مردم ایران نفوذ داد.

ایشان با تأکید بر اینکه اگر قضیه فلسطین به درستی حل شود، بسیاری از مشکلات امت اسلامی حل خواهد شد، به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اشاره کردند و افزودند: اگر رژیم صهیونیستی جنگ دیگری را علیه مردم غزه شروع کند، این بار تو دهنی سخت تر و شکست سنگین تری خواهد خورد و بیشتر از شکست قبلی، در جهان رسوا خواهد شد.

در این دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن قدردانی از مواضع شجاعانه رهبر انقلاب اسلامی، و ملت و دولت ایران در حمایت از مردم فلسطین، گزارشی از آخرین وضعیت غزه و کرانه باختری رود اردن ارائه کرد و گفت: مقاومت، انتخاب استراتژیک حماس، گروههای مقاومت و مردم فلسطین است و به هیچ وجه در مقابل فشارهای سیاسی ونظامی تسلیم نخواهیم شد.

وی با اشاره به تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تأکید کرد: رژیم صهیونیستی اگر مرتکب اشتباه شود و جنگ دیگری را آغاز کند، این بار متحمل شکست سخت تری خواهد شد زیرا مردم مؤمن غزه با وجود همه فشارها، اکنون روحیه و توان ایستادگی بالاتری نسبت به جنگ 22 روزه دارند.