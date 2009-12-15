به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بعد از گذشت شش ماه از انتخابات شکوهمند 22 خرداد که در بیان رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی فتح الفتوح نام گرفت، دشمنان که جشن پیروزی بزرگ امت اسلامی را در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی بر نتافتند، حقه و کینه خود را با آرمانهای این انقلاب بزرگ و محور وحدت آن یعنی اصل تغییرناپذیر ولایت فقیه بروز دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این دشمنان طی این مدت با انواع دسیسه ها و شگردهای گوناگون سعی در شعله ور ساختن آتش نقار و اختلاف در دژ مستحکم مردم هوشمند و بصیر ایران زمین کرده و سرانجام اوج این کینه و حقه شیطانی خود را با اهانت جانسوز به ساحت مقدس معمار به عرش سفرکرده نظام اسلامی حضرت روح الله به منصه ظهور رساندند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما ائمه جمعه استان تهران همراه با خیل خروشان ملت، حوزه های علمیه و مراجع و علما بزرگوار و دانشگاهیان فرهیخته و هوشیار، ضمن شناخت دقیق توطئه های دشمن در هجمه به کانون اصلی عزت و وحدت نظام اسلامی و تجدید بیعت با آرمانهای آن پیر سفرکرده و حمایت از رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری انزجار و تنفر خود را از این اهانت نابخشنودی اعلام کرده و خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با عوامل اصلی پیدا و پنهان این جریان هستیم.