دفاعیات کادر فنی استقلال در کمیته انضباطی/مرفاوی: ضعف داوری مشهود بود

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال احضار کادر فنی و رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال، عصر امروز (سه شنبه) صمد مرفاوی، غلامحسین مظلومی، بهزاد غلامپور و پورسیف در محل کمیته انضباطی حاضر شدند و پیرامون حوادث دیدار استقلال و پیکان به ارائه توضیحات لازم پرداختند.

در این جلسه که به ریاست مجتبی شریفی و سه عضو کمیته انضباطی برگزار شد، کادر فنی استقلال قضاوت ضعیف خداداد افشاریان را عامل بروز اتفاقات این دیدار و اعتراض شدید تماشاگران عنوان کردند.

در این جلسه صمد مرفاوی با بیان اینکه فیلم مسابقه به وضوح اشتباه داور روی گل دوم تیم پیکان را نشان می دهد، اظهار داشت: اینگونه اشتباهات تمام زحمات یک تیم را بر باد می دهد و واکنش‌های متعاقب آن از سوی مربیان، بازیکنان و تماشاگران نمی تواند طبیعی و عادی باشد.

در این نشست همچنین غلامحسین مظلومی، سرپرست تیم فوتبال استقلال در خصوص علت اعتراض کادرفنی استقلال توضیحات لازم را به کمیته انضباطی ارائه کرد.

پورسیف، رئیس کانون هواداران باشگاه استقلال نیز در مورد تخلف تماشاگران و اعتراض آنها به داور مسابقه به سئوالات اعضای کمیته انضباطی پاسخ داد.

قراراست رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درخصوص تخلفات کادر فنی تیم استقلال در دیدار با پیکان پس از جمع بندی صحبت‌های مطرح شده و ارائه گزارش‌های داور و ناظر مسابقه طی روزهای آینده اعلام شود.