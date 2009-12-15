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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۷

نخعی:

800 میلیون ریال برای یک فصل/هیچ پرداختی به تیم بسکتبال کرمان انجام نشده است

800 میلیون ریال برای یک فصل/هیچ پرداختی به تیم بسکتبال کرمان انجام نشده است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال کرمان با اشاره به اینکه کل قرارداد بازیکنان بسکتبال کرمان برای یک فصل 800 میلیون ریال است، گفت: از ابتدای فصل تاکنون هیچ پرداختی به تیم بسکتبال صورت نگرفته است.

مسعود نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل اینکه با گذشت چندین هفته از لیگ دسته اول بسکتبال کشور هیچ نهادی حاضر به حمایت از بسکتبال کرمان نشده است و همچنان بدون اسپانسر و با نام هیئت بسکتبال در مسابقات حضور داریم.

وی گفت: کل مبلغ قرارداد تمام بازیکنان بسکتبال کرمان 800 میلیون ریال برای یک فصل است که با این وجود هیچ درصدی از این مبلغ ناچیز نیز پرداخت نشده است.

دبیر هیئت بسکتبال کرمان افزود: به دلیل بی توجهی مسئولان بازیکنان تیم که در ابتدای فصل خوب ظاهر شده بودند انگیزه خود را از دست داده اند.

وی عنوان کرد: 100 درصد بازیکنان بومی هستند اما از توانایی بالایی در بسکتبال برخوردار هستند.

نخعی گفت: دلیل سقوط تیم به لیگ دسته اول بسکتبال نیز در سالهای گذشته مشکلات مالی برای حضور در لیگ برتر بود.

دبیر هیئت بسکتبال خاطرنشان کرد: مدیرکل تربیت بدنی طی روزهای گذشته وعده پرداخت حقحق بازیکنان راداده است و امیدواریم این وعده عملی شود.

کد مطلب 1001251

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