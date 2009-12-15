سرانه فضای دانش آموزی 73 صدم پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمودزاده عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: همچنین در حال حاضر کمبود سرانه فضای آموزشی در ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش لطمه وارد کرده است و نیاز جدیدی به اختصاص اعتبارات لازم برای احداث مدارس جدید در استان داریم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون روند توسعه شاخص ها در بخش های مختلف سیر صعودی به خود گرفته است، بیان داشت: تلاش می کنیم تاپایان سال تحصیلی آینده شاخص دوره ابتدایی از رتبه 28 به رتبه 12، دوره متوسطه از 31 به رتبه 18 و دوره ابتدایی نیز از رتبه 26 به رتبه 14 ارتقا یابد.

تراکم کلاسی در آذربایجان غربی به 42 نفر نیز می رسد

محمودزاده با بیان اینکه سال گذشته در بخش سخت افزار نتوانسته ایم موفق عمل کنیم، گفت: امسال به تمامی مدارس توصیه شده است که تراکم کلاسی بالای 38 نفر نباشد که هنوز شاهد هستیم در برخی مدارس تراکم کلاس به 40 و 42 نفر نیز رسیده است.

وی گفت: در شاخص های فنی و حرفه ای و کاردانش و نیز رتبه پذیرفته شدگان در مراکز عالی بسیار خوب عمل کرده ایم که در صورت تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات در سالهای تحصیلی آینده نیز به راحتی می توانیم شاخصهای آموزش و پرورش در دروه های مختلف را ارتقا دهیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه در این نشست ناعادلانه برخورد شد زیرا ما در چهار سال اخیر در حوزه ساخت فضاهای آموزشی جلوتر از برنامه چهارم هستیم در حالیکه تمامی بحث ها به کمبود فضاهای آموزشی ختم شد.

فریبرز اسماعیل زاده ادامه داد: از سال 84 تاکنون هزار و 229 کلاس درس سهم استان بود که ما توانستیم هزار و 333 کلاس درس را تحویل سازمان آموزش پرورش بدهیم و 8.5 درصد از برنامه جلوتر عمل کنیم.

با کمبود اعتبار در بخش نوسازی مدارس مواجه هستیم

وی ادامه داد: از محل تخریب و بازسازی مدارس نیز از سال 85 تاکنون هزار و 525 پروژه سهم استان بود که استان توانست 320 کلاس درس بیشتر از سهم خود نوسازی و بهسازی کند اما در این زمینه همچنان با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

اسماعیل زاده اظهارداشت: برخلاف موضوعی که در جامعه مطرح است تعداد مدارس تخریب و بازسازی شده در استان به تعداد کلاسهای موجود اضافه نمی شود که بتوان کمبود فضای آموزشی را جبران کرد بلکه مدارس قدیمی موجود مقاوم سازی می شوند.

وی گفت: هم اکنون اعتبارات ملی به جز ایجاد آموزشکده در استان برای احداث مدارس جدید نداریم تا بتوانیم کمبود فضای آموزشی در استان را جبران کنیم.

در این نشست مدیرکل دفتر برنامه ریزی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری نیز حضور داشتند که بحث هایی بر سر تخصیص اعتبارات استانی به بخش آموزش وپرورش و نیز اعتبارات ملی شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: آذربایجان غربی در بعد فضای آموزشی و کیفیت آموزشی با تهدید جدی مواجه است چرا که اعتبارات استانی در سالهای گذشته به صورت مناسب تخصیص داده نشده است.

داود نعیمی ادامه داد: سال جاری 84.67 درصد از اعتبارات عمرانی استانها به فصل آموزش و پرورش اختصاص یافته این درحالیست که در استان آذربایجان غربی این میزان 74 درصد است.

وی یادآور شد: در کشور 12 درصد از اعتبارات سایر فصول به آموزش و پرورش اختصاص داده شده این میزان در آذربایجان غربی 9.13 درصد است که تمامی این موارد نشان می دهد توجه به آموزش و پرورش در استان کم است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی هم در این نشست به نمایندگی از انجمن اولیا و مربیان گفت: در عقب ماندگی استان در بحثهای آموزش و پرورش هم وزارتخانه و هم استان مقصر است و با روند فعلی و قوانین و بروکراسی دست و پاگیر نمی توان اقدامی در جهت بهبود این وضعیت داشت.

رضا محبوبی ادامه داد: برای تحول بنیادین در امر آموزش و پرورش استان ناچار باید کمی مقررات زادیی صورت گیرد تا خیرین و مردم راحتر بتوانند در توسعه بحث های آموزشی همکاری کنند.

هرچند رئیس سازمان آموزش و پرورش استان در این نشست از رسانه های خواست برخی آمار و ارقام این نشست را رسانه ای نکنند اما باید پذیرفت با روند فعلی و اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه استان و کشور است به راحتی نمی توان از عقب ماندگی فاحش استان در این بخش گذشت.