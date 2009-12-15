650 واحد مسکونی در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خلخال، احمد حاج علیزاده عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر روستایی در خلخال اظهار داشت: طرح مسکن مهر روستایی در شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاهای بزرگ این استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 82 هکتار زمین برای احداث واحدهای مسکن مهر روستایی تامین شده است، افزود: این میزان زمین در بخشها و روستاهای 18 شهر بزرگ استان خریداری و آماده احداث شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه تاکنون هفت هزار متقاضی برای دریافت مسکن مهر روستایی در مناطق روستایی استان ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: تسریع در احداث و واگذاری واحدهای مسکن مهر روستایی در استان اردبیل ضروری است.

وی همچنین سهم شهرهای کلور و هشتچین شهرستان خلخال را 180 واحد مسکونی عنوان کرد و بیان داشت: این در حالیست که در این شهرها تنها 22 نفر متقاضی دریافت این واحدهای مسکونی شده اند.

حاج علیزاده با اشاره به تعداد کم متقاضیان طرح مسکن مهر روستایی در استان خاطرنشان کرد: دلیل این امر هنوز مشخص نشده اما امیدواریم که با حل مشکل کاربری زمینهای شهر کلور و هشتچین، تعداد متقاضیان این شهرها نیز افزایش یابد.

وی متراژ واحدهای مسکونی مسکن مهر روستایی را طبق اساسنامه جدید 50 متر مربع اعلام کرد و یاد آور شد: پیش از این زیر بنای واحدهای مسکونی مهر در روستاها 70 متر مربع پیش بینی شده بود.

این مسئول با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت مسکن، احداث این واحدها را در قالب تعاونی و یا به صورت انفرادی بلامانع دانست و تصریح کرد: سکونت پنج ساله در روستا، سرپرستی خانواده و عدم استفاده از تسهیلات مسکن از جمله شرایط متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی است.