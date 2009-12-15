پنج هزار نخبه در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، نسرین سلطانخواه عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: برای آنکه بتوانیم کشور خود را به نحو احسن بسازیم و به قله های بلند و متعالی علم و تکنولوژی و فناوری روز برسانیم باید از مشارکت و همفکری نخبگان جامعه استفاده کنیم.

وی افزود: عدالت حکم می کند امکانات را برای شکوفایی استعداد همه مردم فراهم کنیم و از ظرفیت و توان افراد خاص مانند نخبگان، مبتکران، مخترعان و استعدادهای درخشان جامعه به نحو مطلوب بهره برده و آنها را در تصمیم گیری مشارکت دهیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به شکل گیری بنیاد علمی نخبگان در سه سال گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: در مدت تشکیل این بنیاد طرحهای خوبی برای شناسایی نخبگان اجرا شده است و با شناسایی حدود پنج هزار نخبه در سراسر کشور در صدد هستیم نتیجه و ثمره و دستاورد نخبگان را در مسیر اجرایی شدن سوق دهیم تا این تلاشها به بار بنشیند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور تصریح کرد: بابهره گیری از امکانات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پارکهای فناوری، دستگاه هایی که زمینه خلاقیت نخبگان را فراهم کرده اند از ایده های نخبگان برای توسعه و پیشرفت کشور و بهبود تصمیم گیری و تصمیم سازیها استفاده خواهیم کرد.

استاندار قزوین نیز افتتاح دفتر نخبگان در استان را گامی عملی برای حمایت از استعدادهای درخشان منطقه دانست و گفت: نیروی انسانی ماهر و متخصص و علمی سرمایه ارزشمند هر کشور است و با حرکت استراتژیک دولت در مسیر توسعه علمی حمایت از نخبگان در اولویت قرار گرفته است که امیدواریم این اقدام به تولید علم و اقتدار کشور کمک کند.

احمد عجم همکاری و پشتیبانی مدیران دستگاه های اجرایی از دفتر نخبگان استان را یادآور شد و اظهار داشت: انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی نخبگان استان در مراکز مختلف دانشگاهی، مدارس و واحدهای صنعتی اقدام و برای تقویت دفتر اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که با نهادینه شدن پژوهش و تحقیق در جامعه و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی از ظرفیتهای علمی موجود در استان و کشور به نحو مطلوب استفاده شود.

دفتر نخبگان استان قزوین در یکی از بناهای زیبای تاریخی استان قزوین و محل سابق سازمان میراث فرهنگی مستقر شده است.