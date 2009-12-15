بازنشستگان جهاد کشاورزی در قالب تشکلهای مختلف حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجواد میر در مراسم تجلیل از بازنشستگان جهاد کشاورزی استان یزد اظهار داشت: صندوق بازنشستگی از کارکنان بازنشسته ‌ای که با تشکیل شرکتهای خصوصی و گروه‌ های مشاوره ‌ای در بخشهای ذیربط، داشته‌ ها و تجارب خود را در راستای حمایت و نیل به توسعه و پیشرفت بیشتر در زمینه‌ های کشاورزی به کار می ‌گیرند، حمایت می ‌کند.

وی بیان داشت: این حمایت ‌ها بیشتر شامل حال بازنشستگانی خواهد شد که فعالیت آنان دارای بازدهی مناسب باشد.

میر بازنشستگان باتجربه بخشهای مختلف کشاورزی را اندوخته‌ ها و سرمایه‌ های این بخش خواند و تاکید کرد: بخش کشاورزی نباید از نعمت چنین اندوخته‌ هایی بی ‌بهره بماند.

وی اظهار امیدواری کرد که بازنشستگان جهاد کشاورزی با شرکت در فعالیت ‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شده، حمایت خود را از بخش کشاورزی همچنان ادامه دهند و از تجربیات خود در این زمینه استفاده بهینه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تاکنون 984 نفر از نیروهای این سازمان بازنشسته شده ‌اند، اظهار داشت: تا پایان سال 1390 بیش از 283 نفر دیگر از کارکنان جهاد کشاورزی استان یزد نیز از حالت اشتغال خارج شوند.

محمدجواد صالحی خاطرنشان کرد: این امر بیانگر کاهش بیش از 34 درصدی نیروهای انسانی این سازمان در استان یزد است.

وی افزود: این امر تجدیدنظر در روش‌ها و شیوه‌ های مدیریتی را برای متصدیان امر ضروری می ‌کند.

در این مراسم از 15 نفر از بازنشستگان جهاد کشاورزی استان یزد با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.