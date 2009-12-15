موافق فسخ قرارداد هوار نیستیم/ حق شکایت به فیفا را برای باشگاه محفوظ می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شکری درباره موضع این باشگاه در مورد هوار ملامحمد، افزود: باشگاه صراحتا اعلام می کند به هیچ وجه با فسخ قرارداد وی موافقت ندارد و در پاسخ به تقاضای مطروحه از جانب او مبنی بر فسخ قرارداد، به صورت مکتوب لازم الاجرا بودن قرارداد تا پایان مدت آن را به اطلاع وی رسانده است.

وی تاکید کرد: برخلاف غیبت 20 روزه در تمرینات و عدم حضور در یک مسابقه، با مساعدت باشگاه 5 درصد از میزان جریمه وی نیز بخشیده شده است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: با توجه به قرارداد، بهانه های مطرح شده از سوی هوار ملامحمد به هیچ وجه رافع مسئولیت حقوقی اش در قبال باشگاه نیست و در صورت غیبت در تمرینات و یا مسابقات حسب مقررات انضباطی با وی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: فرازهایی از اظهارات منتسب به وی در یکی از جراید ورزشی از مصادیق مجرمانه است و باشگاه نسبت به طرح دعوی کیفری علیه او و احتمالا در مورد سایر افراد و اشخاص دخیل در این امر اقدام خواهد کرد.

شکری در پاسخ به سوالی در مورد اقدام بعدی باشگاه پرسپولیس درباره بازیکن عراقی خود، گفت: باشگاه در صورت لزوم حق خود را در شکایت علیه وی در مراجع فیفا و همچنین علیه باشگاه دیگری که بدون اخذ رضایت نامه از این باشگاه نسبت به انعقاد قرارداد با وی در طول مدت اعتبار قرارداد نامبرده با باشگاه اقدام کند، محفوظ می داند و مراتب طی یادداشتی به فدراسیون فوتبال عراق اعلام خواهد شد.