دانشجویان با تمام توان از خط امام راحل (ره) دفاع کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه سه شنبه در دیدار دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی مستقل دانشگاه اراک افزود: دانشجویان سرمایه های نظام هستند و باید از حریم علمی و معرفتی خود در راستای تولید علم و تعهد صیانت کنند که در این راستا روحانیون نیز باید با قرار گرفتن در کنار دانشجویان نسبت به راهنمایی آنان در این مسیر اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برگزاری نشستهای عمومی و تخصصی با قشرهای مختلف دانشجویان در فضای علمی و دانشگاهی باید از رئوس برنامه ها و فعالیتهای مسئولان باشد که در این راه نمایندگی ولی فقیه در استان آمادگی دارد در این زمینه پیشگام باشد.

دری نجف آبادی دانشگاه و دانشجو را نماد استکبار ستیزی و مقابله با جریان های انحرافی دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاه و دانشجو در فضای علمی کشور و جامعه اثر گذار است بنابراین باید با جذب جوانان اجازه گسترش اندیشه لیبرالی، التقاطی و سکولار را در میان آنان ندهیم.

امام جمعه اراک با اشاره به سرمایه گذاری های هنگفت دشمن بر روی دانشجویان برای منحرف کردن و فاصله دادن آنان از آرمان ها و اندیشه های انقلابی تاکید کرد: دانشجویان با بصیرت و آگاهی کامل تاکنون دسیسه های دشمن را در این ارتباط نقش بر آب کرده اند که در ادامه این مسیر باید نسبت به مجهز کردن بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان به ابزار دین و علم تلاش کرد.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک نیز در ادامه این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت علمی، فرهنگی، اعتقادی و معنوی این دانشگاه گفت: استقلال خواهی و عدالتخواهی از آرمانهای اصلی و محوری این انجمن اسلامی است.