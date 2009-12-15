احزاب ائتلافی آلمان با فراخوانی مرکل به پارلمان مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم آلمان ضمن مخالفت با فراخواندن صدراعظم این کشور به پارلمان برای ادای توضیح درباره حمله خونین ناتو در قندوز، این کار را غیرضروری دانست.

بر این اساس حزب دموکرات مسیحی آلمان و همپیمانانش در فراکسیون ائتلاف دولت، با این استدلال که مرکل در ماه سپتامبر و در همین رابطه به پارلمان فراخوانده شده، فراخواندن مجدد وی را نادرست می دانند.

در همین رابطه "پتر آلتمایر" از اعضای فراکسیون دولت در پارلمان فدرال آلمان توضیحات مرکل در ماه سپتامبر درباره نقش ارتش آلمان در عملیات قندوز را کافی دانسته و مخالف تکرار چنین اقدامی در پارلمان است.

به گفته وی، اکنون باید مسائل روند طبیعی خود را طی کند. این در حالی است که پس از روشن شدن کتمان واقعیات مربوط به این حمله از سوی "کارل تئودور گوتنبرگ" وزیر دفاع آلمان، محافل سیاسی این کشور خواستار کناره گیری وی از سمتش شده اند.

پیش از وی "فرانتس یوزف یونگ" وزیر دفاع پیشین که در دولت کنونی مرکل سمت وزیر کار را به عهده داشت، در واکنش به انتقادهای شدید از عملکرد نظامیان آلمانی در افغانستان، از منصب خود کناره گیری کرده است.

در همین حال "هانس پتر فریدریش" از مقامهای بلند پایه حزب سوسیال مسیحی از طرفهای اصلی دولت ائتلافی آلمان با غیرضروری نامیدن فراخواندن مرکل به پارلمان گفت : نمی دانم خانم مرکل چه چیزی را باید توضیح دهد.

خاطرنشان می شود در پی انتشار جزئیات بیشتر درباره نقش نظامیان آلمانی در عملیات 4 سپتامبر در قندوز افغانستان که منجر به کشته شدن دهها غیرنظامی این کشور شد، مخالفان دولت مرکل اعلام کردند که از وی خواهند خواست برای ادای توضیح درباره این حادثه به پارلمان بیاید.