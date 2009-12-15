مرغداران یزدی نسبت به شیوع بیماری نیوکاسل طیور هوشیار باشند

محمد سعید حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری نیوکاسل با بیماری زایی بالا و تلفات زیاد در بعضی از استانهای کشور و وارد آمدن خسارت سنگین به صنعت پرورش طیور این استانها، پرورش دهندگان طیور استان در خصوص احتمال شیوع این بیماری در استان مراقبتهای لازم را به عمل آورند.

وی افزود: در بعضی از استانها فرم حاد بیماری نیوکاسل با میزان واگیری و مرگ و میر بالا شایع شده که این فرم می تواند منجر به تلفاتی در حد 90 درصد جمعیت گله شود.

حکیمی بیان داشت: ویروس عامل این بیماری برای اکثریت انواع پرندگان بیماری زاست و به همین دلیل علاوه بر پروش دهندگان مرغ، پرورش دهندگان سایر ماکیان نیز باید نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای اقدام کنند.

وی عنوان کرد: انتقال این بیماری به طور طبیعی از طریق ترشحات، فضولات، امعا و احشا پرندگان آلوده همچنین تماس مستقیم پرندگان آلوده با طیور سالم از طریق هوای تنفسی همچنین آب آشامیدنی صورت می گیرد.

حکیمی بیان داشت: با توجه به اینکه امکان بروز این بیماری در تمامی نقاط استان وجود دارد، به پرورش دهندگان طیور توصیه کرد که برنامه های واکسیناسیون واحد خود را با شبکه های دامپزشکی هماهنگ کنند و از ورود پرندگان وحشی به محوطه، انبار دان و داخل سالن پرورش جلوگیری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: قبل از جوجه ریزی نسبت به عمل آوری و حمل و نقل بهداشتی کود اقدام کرده همچنین ضدعفونی کامل سالنهای پرورش و انبار دان را انجام دهند.

حکیمی یادآور شد: پرورش دهندگان طیور از ورود هرگونه وسایل نقلیه قبل از ضد عفونی به داخل مرکز پرورش نیز به طور جدی خودداری کنند و پرندگان تلف شده را با دقت کامل و به صورت روزانه بسوزانند یا به طریق بهداشتی معدوم و دفن کنند.

وی ادامه داد: نیوکاسل قابل انتقال به انسان نیست و خطری را برای انسان به دنبال ندارد.