انتقال گاز ایران به اروپا از طریق رومانی / انتقاد از رفتار دوگانه کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ناطق‌نوری در این دیدار با اشاره به مناسبات تاریخی دو کشور و علائق مشترک فرهنگی دو ملت حمایت مجلس شورای اسلامی را از گسترش مناسبات با رومانی در کلیه زمینه‌ها یادآور شد و گفت : یکی از زمینه‌های گسترش مناسبات دو کشور می‌تواند انتقال گاز ایران به اروپا از طریق رومانی باشد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در ادامه این دیدار با اشاره به اهمیت تبادل هیات‌های پارلمانی در جهت توسعه مناسبات فیمابین گفت: دو کشور باید از تمامی ظرفیت‌ها برای گسترش روابط استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با خاطرنشان ساختن رفتار دوگانه کشورهای غربی در برخورد با مسائل گفت: در حالی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها عدم انحراف جمهوری اسلامی ایران از مفاد NPT را در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای اعلام داشته است ولی متاسفانه کشورهای اروپایی تحت تاثیر القائات آمریکا و رژیم صهیونیستی حاضر به رسمیت شناختن حق مسلم ملت ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیستند.

ناطق نوری با تاکید براینکه بر اساس آموزه‌های دینی ملت ایران هیچگاه به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نبوده ونیست، گفت: ملت ایران اساسا ملت صلح دوست و آرامش‌ طلب می‌باشند و درطول هشت سال جنگ تحمیلی صدام نیزملت ایران تنها به دفاع از خود پرداختند در حالی که این کشورهای اروپایی بودند که به طرف مقابل کمک می‌کردند.

کریستیان تئودورسکو نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور خواستار افزایش مناسبات در تمامی زمینه‌ها گردید و گفت: در سایه روابط دو کشور همکاری‌های خوبی در زمینه انتقال تکنولوژی بین ایران و رومانی انجام گرفته است.

سفیر رومانی درتهران درادامه این دیدار تاکید کرد: رومانی حق استفاده همه کشورها از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ ای را به رسمیت می‌شناسد و برهمین اساس معتقدیم جمهوری اسلامی ایران حق دارد که براساس معاهده NPT از انرژی هسته‌ای صلح ‌آمیز برخوردار باشد.