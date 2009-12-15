زمان برگزاری انتخابات رسما مشخص نشده است/وجود50 هزار مرکز رای گیری

به خبرگزاری مهر، "فرج الحیدری" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت : هفتم مارس(16 اسفند) زمان پیشنهادی برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی است



رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از آغاز دریافت درخواستهای نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی خبر داد.



وی همچنین درباره چگونگی شرکت عراقی های مقیم خارج گفت : رای دهندگان مقیم خارج عراق فقط به نامزدهای استانهای مربوطه خود رای خواهند داد.



فرج الحیدری با اشاره به تلاشها برای آماده شدن حوزه های رای گیری در خارج از عراق خاطر نشان کرد : هر شهروند عراقی حق دارد در انتخابات شرکت کند.



وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : ما همچنان در آغاز راه تجربه دموکراتیک هستیم، هر چند بیداری سیاسی در عراق افزایش یافته است.



الحیدری همچنین از دو برابر شدن تعداد کارکنان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق خبر داد و گفت : پنجاه هزار مرکز رای گیری برای انتخابات آتی ایجاد می شود.



وی خاطر نشان کرد : کمیته امنیتی مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی را برعهده دارد.



رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنین تهدید کرد برای کسانی که مرتکب تخلف انتخاباتی شوند، جریمه مالی در نظر گرفته خواهد شد.



الحیدری خاطر نشان کرد عراقی ها بر مشارکت در انتخابات با وجود مشکلات و دشواریهای امنیتی اصرار دارند.



وی همچنین از افزایش تعداد ثبت نام کنندگان در فهرستهای انتخاباتی خبر داد.



خاطرنشان می شود که شورای ریاست جمهوری، 17 آذر در نشستی با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد موسوم به "یونامی" زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را 6 مارس (15 اسفند) اعلام کرده بود.

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