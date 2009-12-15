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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۳۶

عصر سه شنبه /

نشست اعضای فراکسیون ورزش مجلس با مسئولان ورزش برگزار شد

نشست اعضای فراکسیون ورزش مجلس با مسئولان ورزش برگزار شد

نشست اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با روسای پیشین و فعلی سازمان تربیت بدنی، برخی روسای فدراسیون های ورزشی و جمعی از اساتید دانشگاه عصر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرفین در مورد محور " تهدیدات، چالش ها و فرصت های فرا روی ورزش " به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نشست امروز علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، محمد علی آبادی، بهرام افشارزاده، امیررضا خادم، مصطفی هاشمی طبا، عزالدین  حیدری، فریده شجاعی، مصطفی آجورلو، کریم صفایی، حسن غفوری فرد، رباب شهریان، محمد علیپور، ناصر فریادشیران، هدایت ممبینی، تقی اکبرنژاد، محمد علی قره، مقداد نجف نژاد، فضل الله باقرزاده، مصطفی داودی، داود شمسی، علی رغبتی، محمدحسین عالمی، عبدالحمید احمدی، حسین آقازمانی، مجید ندیری، محمدابراهیم مداحی، حمید سجادی، حمید قاسمی و اعضای فراکسیون ورزش مجلس حضور داشتند.

امیدوار رضایی رئیس فراکسیون ورزش مجلس در ابتدای این نشست اهداف و برنامه‌ها را تشریح کرد و سپس 15 مقام و دست اندرکاران ورزشی به اظهار نظر در مورد مشکلات و کمبودهای ورزشی پرداختند.

کد مطلب 1001294

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