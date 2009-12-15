مبادله اسرای فلسطینی با شالیت به زمان بیشتری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ایمن طاها" سخنگوی حماس با اشاره به اینکه این جنبش خواهان آزادی هزار نفر از اسرای فلسطینی در مقابل آزادی "گلعاد شالیت" است گفت این تبادل به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی با رد گزارشهای رسانه ها از به توافق به دست آمده برای مبادله شالیت با اسرای فلسطینی در آینده نزدیک تاکید کرد: این گزارشها واقعیت نداشته و برای نهایی شدن توافق در این مورد زمان بیشتری مورد نیاز است.

در همین حال یک منبع آگاه به روزنامه "الوطن" چاپ سوریه گفته است که مذاکرات تبادل شالیت به مراحل نهایی خود نزدیک شده و طرفین پیشرفتهای خوبی در این زمینه داشته اند.

بر این اساس حماس خواستار آزادی هزار نفر از اسرای فلسطینی زندانهای رژیم صهیونیستی از جمله 450 نفر از کسانی است که به زندانهای دراز مدت محکوم شده اند.

این منبع در عین حال از قول میانجیگر آلمانی گفته است که در صورت ادامه داشتن فضای مثبت مذاکرات ممکن است طرفین تا دو هفته دیگر توافقات خود را نهایی کنند.



همچنین وی از دعوت مقامهای حماس از سوی دولت مصر به قاهره طی روزهای آینده خبر داده است. این اقدام مصر در راستای موافقت هر چه سریعتر آنان با تبادل شالیت ارزیابی شده است.

خاطرنشان می شود که حماس روز گذشته هشدار داد در صورتی که رژیم صهیونیستی به خواست این جنبش درباره آزادی اسرای فلسطینی عمل نکند، نظامی این رژیم را آزاد نخواهد کرد. در بیانیه ای که همزمان با بیست و دومین سالگرد تشکیل این جنبش مبارز منتشر شد، آمده است که بدون آزادی تمام اسرایی که نام آنها در فهرست ارائه شده از سوی حماس آمده، مبادله شالیت هرگز اجرایی نمی شود.