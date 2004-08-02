  1. ورزش
گزارشهاي اختصاصي" مهر" ازجام ملتهاي آسيا- چين( 239)

حميد درخشان: چيني ها ازما وحشت دارند

تيم فوتبال كشورمان ازامتيازات بسيار بالاتري نسبت به چين برخورداراست و اين تواناييها درمقابل امتياززمين و تماشاگرحريف بسيار ارزشمند تراست.

نحميد درخشان بازيكن سابق تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: فوتبال ما دربسياري ازموارد ازچين بالاتر است وبازيكنان ما به هيچ وجه با آنها قابل مقايسه نيستند. چيني ها پس ازپيروزي ما مقابل كره ازنظرروحي تحليل رفته اند وازما وحشت دارند واگر بازيكنان ما بتوانند به مانند بازي با كره دردفاع وحمله منسجم عمل نمايند مي توانيم تيم پيروز ميدان بوده وراهي ديدار نهايي شويم.

وي درمورد برنامه هاي چين براي ازكارانداختن مهدوي كيا وكريمي وتدابيري كه بايد دراين زمينه انديشيده شود، گفت: كره اي ها نيزبراي اين كار نقشه كشيده بودند ومي خواستند با مهاردايي راه گلزني ما را ببندند، اما كريمي موفق شد ازاين فرصت استفاده كرده وبراي ما گلزني كند. فردا نيزدرصورت بروز چنين اتفاقي بازيكنان كناري آنها مي توانند ازاين فرصت بهره برده وتيم ملي را به گل برسانند ونقش تعيين كننده اي درصعود تيم ملي به ديدار فينال داشته باشند. بهرحال من به پيروزي تيم ملي بسيار اميدوارم وفكرمي كنم بتوانيم با پيروزي دراين ديدار بتوانيم به فينال رقابتها راه پيدا كنيم.

