نیمی از جمعیت مازندران بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، حسن آزرم شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری تامین اجتماعی استان افزود: تعداد بیمه‌شدگان اصلی این استان از 260 هزار نفر به 410 هزار نفر طی دو سال گذشته افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در جهت جلب مشارکت و اعتمادسازی کارفرمایان همایش‌هایی را در سطح استانها برگزار کرده‌ایم تا در مسیر ارتقاء سطح خدمات دهی و رضایتمندی مخاطبان حرکت نماییم.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی گفت: بی‌شک تأمین اجتماعی اساس توسعه و عدالت اجتماعی است و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی امکان پذیر نیست.

وی پایداری سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق تعهدی بین نسلی را وابسته به تأمین منابع درآمدی آن دانست و تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور است و همانند بقیه سیستم‌های بیمه‌ای باید بین منابع درآمدی و مصارف آن یک توازن منطقی برقرار شود.

آزرم خواستار حمایت مسئولان برای فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در خصوص جلب مشارکت کارفرمایان جهت ارائه لیست صحیح حق بیمه کارگران شد.