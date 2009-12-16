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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

نیمی از جمعیت مازندران بیمه تامین اجتماعی هستند

نیمی از جمعیت مازندران بیمه تامین اجتماعی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی مازندران گفت: نیمی از جمعیت حدود سه میلون نفری استان بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، حسن آزرم شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری تامین اجتماعی استان افزود: تعداد بیمه‌شدگان اصلی این استان از 260 هزار نفر به 410 هزار نفر طی دو سال گذشته افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در جهت جلب مشارکت و اعتمادسازی کارفرمایان همایش‌هایی را در سطح استانها برگزار کرده‌ایم تا در مسیر ارتقاء سطح خدمات دهی و رضایتمندی مخاطبان حرکت نماییم.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی گفت: بی‌شک تأمین اجتماعی اساس توسعه و عدالت اجتماعی است و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی امکان پذیر نیست.

وی پایداری سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق تعهدی بین نسلی را وابسته به تأمین منابع درآمدی آن دانست و تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور است و همانند بقیه سیستم‌های بیمه‌ای باید بین منابع درآمدی و مصارف آن یک توازن منطقی برقرار شود.

آزرم خواستار حمایت مسئولان برای فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در خصوص جلب مشارکت کارفرمایان جهت ارائه لیست صحیح حق بیمه کارگران شد.

کد مطلب 1001361

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