جواد زرينچه: تمام بازيكنان درموفقيت تيم دخيل هستند

به گزارش خبرنگار" مهر" جواد زرينچه بازيكن پيشين تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان مطلب فوق افزود: تيم ملي دردوبازي گذشته خود چهره خوبي را به نمايش گذاشته و اكنون درمرحله ماقبل فينال فرصت مناسبي بدست آمده تا بتوانيم يكبار ديگرراهي ديدار نهايي شويم.

زرينچه ادامه داد: تيم ملي درحال حاضرازبازيكنان خوبي درتمام خطوط بهره مي برد وآنها با خلاقيت بالا مي توانند به آساني ازپس تيمي مانند چين برآمده وراهي ديدار نهايي شوند. به عقيده من بازيكنان تيم ملي با تلاش فراوان ازتمام ظرفيت خود استفاده كرده تا افتخارتازه اي را نصيب فوتبال كشورنمايند واينكه علي كريمي با گلزنيهاي خود بيش ازهمه به چشم آمده دليل نيست كه مابقي بازيكنان تلاش كمتري داشته اند. نتيجه كارتيم ملي درگروكارگروهي است واميد است اين روند تا ديدارنهايي ادامه داشته باشد.

وي درمورد ديگرديدارمرحله نيمه نهايي خاطرنشان كرد: بحرين صعود بسيارخوبي داشته وبعيد نيست كه به ديدارنهايي راه يابد.

كاپيتان تيم صبا باتري درمورد آخرين وضعيت اين تيم نيزاظهارداشت: درحال انجام مستمرتمرينات هستيم تا امسال نيزبتوانيم سال موفقيت آميزي را پشت سربگذاريم.

وي درخصوص پشتوانه سازي براي اين تيم خاطرنشان كرد: امسال دوبازيكن ازتيم اميد درتركيب 25 نفره ما حضوردارند وبا توجه به اينكه باشگاه صبا باتري تازه تشكيل شده به طورحتم اين روند درسالهاي آتي ادامه خواهد داشت تا بتوانيم درزمينه بازيكن نيز به خودكفايي برسيم.

وي درمورد حضور داود سيد عباسي دراين تيم گفت: قرارداد سيدعباسي با استقلال آخرمردادماه قرارداد دارد وما اميدواريم كه اوبا همكاري خود با اين تيم ادامه دهد، اما اگراينچنين نشد ازاودعوت خواهيم كرد تا درصورت تمايل به صبا باتري ملحق شود.