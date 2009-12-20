پیستهای اسکی چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

فرامرز صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 273 اسکی باز در استان چهارمحال و بختیاری مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان داشت: در هیئت شهرکرد 62 اسکی باز، در شهرستان کوهرنگ 150 اسکی باز، بروجن 15 اسکی باز و 46 نفر اسکی باز در شهرستان فارسان فعال هستند.

صفری با بیان اینکه در این استان چهار پیست اسکی وجود دارد که تمامی این پیستها به دستگاه بالابر مجهز هستند، افزود: در شهرستان کوهرنگ و بارده دو بالا بر و شهرستان کوهرنگ چهار دستگاه بالابر و پیست بخش خصوصی شیخ شبان نیز یک بالابر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مجمومه پیست اسکی کوهرنگ مطابق با استاندارد بین الملی است، بیان داشت: این پیست مجهز به دستگاه پیست کوب، مدرسه اسکی و سه هتل مجهز و.. است.

وی اذعان داشت: از استانهای اصفهان و خوزستان به دلیل مسافت کوتاه و چشم انداز طبیعی از قبیل آبشار و تونل کوهرنگ، نزدیکی به چشمه دیمه و دشت لاله های واژگون و ..در فصل مساعدت پیست سواری پذیرای بسیاری از هموطنان از استانهای همجوار است.

وی تصریح کرد: مهمترین مشکل اسکی بازان استان چهارمحال و بختیاری گرانی تجهیزات و عدم تجهیز اسکی بازان توسط فداراسیون و عدم استطاعت مالی اسکی بازان از نظر مالی و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی است.