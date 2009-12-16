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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

با انتقاد از ضعف اطلاعاتی؛

السامرائی خواستار طراحی استراتژی جدید مبارزه با تروریسم شد

السامرائی خواستار طراحی استراتژی جدید مبارزه با تروریسم شد

رئیس پارلمان عراق با انتقاد از ضعف اطلاعاتی در این کشور، خواستار طراحی استراتژی جدیدی برای مبارزه با تروریسم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "ایاد السامرایی" با اشاره به موضوع انفجارهای خونین بغداد اظهار داشت: پس از تکمیل گزارش کمیسیون امنیت و دفاع ملی پارلمان درباره انفجارهای اخیر، وزرا و فرمانده های امنیتی بار دیگر به پارلمان فراخوانده می شوند.

رئیس پارلمان عراق، در کنفرانس خبری با رسانه ها در بغداد، تاکید کرد: سلسله انفجارهای خونین بغداد که روز گذشته در بغداد و موصل مجددا تکرار شد، باید متوقف شود.

وی این مسئله را منوط به تغییر راهبردهای امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم دانست.

همچنین نمایندگان پارلمان عراق در نشست روز گذشته خود از عدم هماهنگی میان دستگاه های امنیتی عراق انتقاد کرده و این مسئله را یکی از عوامل مهم در انفجارهای اخیر دانستند.

کد مطلب 1001416

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