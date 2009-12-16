به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "جهان مسطح است" با حضور احمد عزیزی مترجم کتاب، مهدی فیروزان و دکتر شهین‌دخت خوارزمی عصر دیروز سه شنبه 24 آذرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست احمد عزیزی با اشاره به محتوای این کتاب، گفت: توماس فریدمن در این کتاب سه مرحله از فرآیند یکپارچگی دنیا را ترسیم کرده است. مرحله اول از سال 1492 آغاز می‌شود. در این سال بود که کریستف کلمب سفر دریایی خود را آغاز کرد و قاره جدید کشف و تجارت نقاط دیگر دنیا با قاره نو آغاز شد. این مرحله تا سال 1800 میلادی ادامه دارد و جهان از اندازه بزرگ به حالت میانه درآمد.

وی خاطر نشان کرد: مرحله دوم از سال1800 تا سال 2000 میلادی به طول می‌انجامد و جهان از مقیاس میانه به مقیاس کوچک تبدیل می‌شود. در این دوره شاهد فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 میلادی هستیم که متعاقب آن اتحاد جماهیر شوروی نیز روپاشید.

وی افزود: فریدمن در این کتاب دوره سوم را از سال 2000 میلادی به بعد می‌داند. نکته قابل توجه این دوره از نظر او این است که موتور محرکه جهانی شدن، افراد هستند. این در حالی است که در دوره اول این موتور محرکه کشورها بودند و در مرحله دوم این عامل محرکه اصلی شرکتها بودند.

مترجم جهان پسا آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد: در دوره جدید، انقلاب بر اساس دیدگاه فریدمن، انقلاب از پایین به بالا است. در دوره‌‌های قبلی این کشورها و شرکتهای غربی بودند که اثرگذار بودند ولی در دوره جدید افراد غیر غربی و غیر سفید هستند که اثر گذارند و روند جهانی شدن را دنبال می‌کنند.

وی افزود: به نظر فریدمن تفاوت این دوره با دوره‌های پیشین تحولات سریع است. این تحولات همه انسانها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که در دوره‌های پیشین تحولات در طول زمان رخ می‌داد و گاهی دهه‌ها طول می‌کشید.

این مترجم در ادامه یادآور شد: فریدمن در این کتاب 10 نقطه عطف را در تسطیح جهان بر می‌شمرد. به نظر او فروپاشی دیوار برلین یکی از این نقاط عطف است که نگاه ما را به جهان تغییر داد. او توسعه اتحادیه اروپا از 17 کشور به 25 کشور و خلق واحد پول مشترک اروپایی (یورو) و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را از آثار فروپاشی دیوار برلین می‌داند.

وی افزود: گسترش وب، خلق نرم افزار گردش کار از دیگر نقاط عطف در تسطیح جهان از دیدگاه فریدمن به شمار می‌رود. او خلق نرم افزار گردش کار را به مثابه انقلاب خاموش تعریف می‌کند.

عزیزی گفت: فریدمن علاوه بر اینکه موارد تسطیح کننده جهان را بر می‌شمرد، به فرآیندهایی اشاره می‌کند که باعث می‌شوند جهان نامسطح شود. او فقدان امید در یک ملت را از مواردی می‌داند که باعث نامسطح شدن جهان می‌شود.

مترجم کتاب جهان مسطح است در ادامه یادآور شد: فریدمن در جایی از این کتاب نظریه‌ای را بیان می‌کند و می‌گوید کشورهایی که در زنجیره واحدی از عرضه باشند با یکدیگر جنگ نخواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: کتاب فریدمن، کتابی ژورنالیستی است و حالت روزنامه‌ای دارد و حاوی مثالها و اطلاعات جذاب است. نگاه او ضد محافظه‌کارانه است.