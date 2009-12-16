به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و ادارات کل ارشاد خوزستان، سمنان، گلستان و یزد دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر را در اهواز، سمنان، گرگان، یزد و تهران برگزار خواهد کرد.

آخرین مهلت ارسال آثار 15 دی اعلام شده و شرکت در این جشنواره برای همه آزاد است. بخش‌های نقاشی، مجسمه‌سازی، سفال و سرامیک، نگارگری و خوشنویسی دو مرحله‌ای انجام می‌شود. پس اعلام اسامی مرحله اول به عنوان پذیرش قطعی تلقی نمی‌شود و شرکت‌کننده طبق تاریخ اعلام شده باید اصل اثر را به دبیرخانه تحویل دهد.

شرکت‌کنندگان در بخش‌های نقاشی، نگارگری، مجسمه‌سازی، سفال و سرامیک و خوشنویسی حداکثر دو هفته پس از اتمام نمایشگاه باید آثارشان را تحویل بگیرند و کسانی که امکان استفاده از رایانه برای ثبت نام نداشته باشند می‌توانند به دبیرخانه مراجعه و فرم مربوط را تکمیل کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان، موسسه صبا، فرهنگسرای نیاوران و موزه هنرهای معاصر اهواز، فرهنگسرای کومش سمنان، نگارخانه جوانان گرگان و گنجینه فرهنگ و هنر یزد برگزار می‌شود.