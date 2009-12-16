وزارت بهداشت برای بازنشستگی پرستاران تعهد محضری می گیرد

محمد شریفی مقدم به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه حرفه پرستاری در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد از این رو پرستاران از سال 1369 می توانند با 25 سال سابقه کار بازنشسته شوند اما وزارت بهداشت چون کسری بودجه دارد و نمی تواند پاداش پایان خدمت پرستاران را پرداخت کند برای اجرای این قانون شرط گذاشته است.

نتایج پژوهشها نشان می دهد که پرستاران بیش از سایر کادر درمانی در معرض انواع آسیبهای شغلی قرار دارند به طوری که 76 درصد آنان در معرض این آسیبها هستند. ضمن اینکه کار در محیطهای سخت و طاقت فرسای بیمارستانها باعث شده اغلب پرستاران دچار افسردگی و مشکلات روحی شوند.

استرس و عوامل ناشی از شبکاری در حرفه پرستاری بیش از 70 درصد پرستاران را دچار آسیبهای شغلی می کند دبیرکل خانه پرستار

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که بیشترین فشار کار در مراکز درمانی را پرستاران تحمل می کنند افزود: استرسهای شغلی و عوامل ناشی از شبکاری در حرفه پرستاری باعث شده که بیش از 70 درصد پرستاران بعد از 12 سال کار دچار آسیبهای شغلی شوند.



دبیرکل خانه پرستار گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت با بازنشستگی تعداد زیادی از پرستاران که سنوات بالای 25 سال دارند موافقت نمی کند.

تغییر ساعت کار پرستاران، تحمیل اضافه کار اجباری، تغییر در پرداخت اضافه کاری، قطع تسهیلات رفاهی و... از جمله چالشهایی است که پرستاران در محیط کاری با آنها مواجه اند.

شریفی مقدم به ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در این دستورالعمل تاکید شده که از پرستارانی که می خواهند با 25 سال سنوات بازنشسته شوند تعهد محضری گرفته شود تا موقعی که وزارتخانه اعتباری ندارد این پرستاران هیچ ادعای برای دریافت پاداش 30 سال خدمت خود نداشته باشند.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که در حال حاضر پرستاران در بدترین شرایط ممکن به سر می برند اظهارداشت: این در حالی است که سایر دستگاههای دولتی با اجرای این قانون موافقت می کنند.