به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات استرالیا اعلام کرد این سایتهای ممنوع توسط سازمانی مستقل که توسط شکایتهای عمومی مردم پوشش داده شده و هدایت می شود، انتخاب خواهند شد.

دوره آزمایشی این سیستم با همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نشان داد تکنولوژی که در پس سیستم فیلترینگ جدید قرار دارد از تاثیرگذاری 100 درصدی برخوردار است. با این حال این تصمیم جدید مخالفتهای زیادی را از جانب کاربران اینترنت به دنبال داشته است.

کاربران توئیتر عدم موافقت خود را با این برنامه با افزودن برچسب جستجوی nocleanfeed به بخش نظریات اعلام کرده اند.



همچنین به گفته کالین جیکوپ از سازمان حمایت از آزادی آنلاین، یک تکنولوژی موفق لزوما یک سیاست موفق نیست. به گفته وی کاربران همچنان در انتظارند تا توضیحاتی کامل را در رابطه با دلیل اتخاذ این تصمیم و اینکه چنین برنامه ای به چه کسی کمک خواهد کرد و چرا این ارزش را دارد تا مالیات کاربران در راستای آن به هدر رود را بشنوند.

وزیر ارتباطات استرالیا هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی برای خانواده ها و فراهم آوردن زمینه ای برای سود بردن از انقلاب دیجیتال دانست. قوانین مرتبط با فیلترینگ در آگوست 2010 تسلیم مجلس استرالیا شده و اجرای آن به یک سال زمان نیاز خواهد داشت.

به گفته وینزور هولدن تحلیلگر موسسه ژوپیتر تلاشهای تاریخی برای فیلترگذاری بر روی یک موضوع تنها تا جایی خاص تاثیرگذار است و هدف اصیل فیلترینگ در حین اجرای آن از بین می رود.



بر اساس گزارش بی بی سی، وی معتقد است به طور حتم محافظت از جوانترها و کاربران آسیب پذیر الزامی است اما نکته اصلی این است که طی فرایند فیلترینگ تنها وب سایتهای غیر قانونی نیستند که فیلتر می شوند.