مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه از گوشه و کنار شنیده می شود بحث تشکیل استان البرز فقط تبلیغاتی بوده و عملی نخواهد شد، اظهار داشت: شایعه پردازان اشتباه می کنند، تشکیل استان البرز از تاکیدات شخص رئیس جمهور و وزیر کشور است که به صورت کارشناسی دنبال می شود.

وی از تشکیل استان البرز در فضای کارشناسی و دور از جنجال رسانه ای خبر داد و یادآور شد: بعد از انجام مطالعات کارشناسی، لایحه استان البرز به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا برای رای گیری به نوبت گذاشته شود.

استاندار تهران پیش بینی کرد: این لایحه با رای بالا در مجلس به تصویب نمایندگان ملت برسد.

این مسئول وجود لوایح مهمتری چون طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه ها و تدوین برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 را از عللی دانست که تکمیل لایحه استان البرز را به تاخیر انداخته است.

برگزاری محرم بدون تدابیر امنیتی ویژه

استاندار تهران در بخش دیگری تاکید کرد: برخلاف برخی شنیده ها مبنی بر برگزاری عزاداری دهه اول محرم در شرایط امنیتی، محرم امسال بدون تدابیر ویژه امنیتی برگزار خواهد شد و چنانچه طرح امنیتی هم در کار باشد فقط برای عزاداری شهروندان در فضایی آرام و برای تامین امنیت جامعه است.

تمدن با بیان اینکه عزاداری عاشقان مکتب امام حسین (ع) در دهه اول محرم ریشه در تاریخ دارد و کار دولتی محسوب نمی شود که دولت بخواهد برای آن ساز و کار دولتی تعیین کند، وظیفه دولت را تامین امکانات و ایجاد بستر لازم دانست و اعلام کرد: البته طبیعی است که در ماه محرم حضور نیروهای انتظامی در جامعه پر رنگ تر از ماه های دیگر باشد و نمی توان روی آن نام امنیتی شدن جامعه را گذاشت، زیرا حل برخی مشکلات مثل ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان به حضور فوری دست اندرکاران نیاز دارد.

اشتغال آفرینی از طریق اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی

استاندار تهران اشتغال، ازدواج آسان، مسکن و ادامه تحصیل را از جمله دغدغه های نسل امروز برشمرد و تصریح کرد: چنانچه اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی صحیح اجرا شود بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شود که بیکاری در راس آن قرار دارد.

تمدن رویکرد تاسیس تعاونیهای خودجوش مردمی را گامی دیگر برای کاهش نرخ بیکاری دانست و گفت: دولت وامهای مناسبی را در بخش تعاونی مردم محور در نظر گرفته است تا بخشی از مشکلات بیکاری توسط خود مردم حل شود.

وی واگذاری با سرعت و بدون برنامه ریزی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را با روح این اصل از قانون اساسی اصل 44 در تضاد خواند و ادامه داد: در این شرایط معضل بیکاری و فقر تشدید می شود.